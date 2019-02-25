A股放量急升　滬指進入技術性牛市　歸功於三大利好因素

中美貿易談判有顯著進展，美國總統特朗普推遲3月1日提高關稅的期限，推動A股（25日）放量急升，三大股指全線大漲逾5%，深滬兩市時隔3年成交額再破萬億元人民幣，逾250隻股份升停板，滬指自今年1月4日的2440低點以來已反彈20%，進入技術性牛市。

滬深兩市今日高開高走，滬指狂飆5.6%，收報2961點，升至8個月以來高位，創逾3年半最大單日升幅；深證成指報9134點，升5.59%，創業板指升5.5%，報1536點。其中，滬指自1月低位反彈20%，隨創業板指進入技術性牛市。

滬深兩市成交合計10,406億元人民幣，創2015年11月以來新高。行業板塊全線上升，逾250隻個股漲停，金融板塊強勢領漲，42隻券商漲停板，互聯網保險、國產軟件、計算機應用、有色金屬、人工智能等板塊漲幅居前。

美擬推遲貿易戰限期

A股升勢兌不可擋，其一當然是貿易戰的情況。美國原訂若中美未能在本周五（3月1日）限期前達成協議，將對華加徵關稅，但特朗普周日（24日）在Twitter表示，將推遲加徵關稅的期限，但未有表明延長至何時。

特朗普指，美中就重要結構性問題取得實質進展，包括知識產權保護、技術轉移、農業、服務、貿易，以及其他眾多議題，由於會談取得成功，將推遲周五的談判期限，並計劃與中國國家主席習近平，在佛羅里達的海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行峰會，以達成協議。

美國總統特朗普在Twitter稱將推遲3月1日提高對華關稅的期限。（視覺中國）

官媒唱好股市

中共中央政治局上周五（22日）就完善金融服務、防範金融風險舉行第十三次集體學習，習近平指出「金融是國家重要的核心競爭力」，中證報對此作出了解說，今日在頭版刊登題為「股市將成為國家重要核心競爭力組成部分」的評論文章。

文章指出，資本市場是助力經濟轉型的重要平台，以美國為例，從農業經濟、小作坊經濟，轉型至重工業化經濟，培育了通用、杜邦、福特等龍頭企業；後又從以製造業為主的工業經濟，向以高科技產業為主的創新經濟轉型，產生了如Facebook、蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜等科技巨頭。

人口紅利式微、人工和租金等生產成本上升，推動經濟高質量發展是唯一出路，習近平定調金融為國家重要的核心競爭力，原因是金融制度是經濟社會發展中重要的基礎性制度。值得注意的是，習近平在本次集體學習中，花了很多篇幅就金融業的作用、定位和下一步方向等發表重要講話，可以說，金融板塊將是助力中國經濟轉型的最重要棋子，而從中國釋放資本市場活力的決心，可以預期歸納在資本市場內的股票市場亦會邁向新的階段。

中共中央政治局上周五（22日）就完善金融服務、防範金融風險舉行第十三次集體學習。（央視截圖）

外資續進場A股長線受惠

去年底至今年初，不少大行都指出A股已經見底，估值處於吸引水平，加上隨著A股愈來愈國際化，納入國際指數公司的主要指數之一，勢吸引外資持續進場，令市場資金穩增，A股今日大漲也理應是市場預期之內，只是升幅有點「驚喜」。

中國作為世界第二大經濟體，外資瞄準A股加速佈局是必爭的事實，A股去年6月首次納入MSCI指數，不足一年後，MSCI明晟料將於本周四（28日）公布，是否將A股納入因子由目前5%提高至20%，若果加碼A股權重成真，初步估計會帶來800億美元（約5,500億元人民幣）外資搶進A股，長遠來說，A股也肯定會繼續受惠於其國際化進程。