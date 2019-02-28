【財政預算案】派糖無助紓困　「富者多得」就是理財新哲學？

財政司司長陳茂波剛公布財政預算案，除了封面顏色有變外，內文的「利民紓困」措施幾乎不變，猶如搬字過紙，了無新意，不但無助基層民眾解決燃眉之急，更不能夠解決社會的結構問題。過去「01觀點」多次強調，政府理應制定恒常措施，按分配正義的原則解決社會問題。可惜的是，本年度預算案所提的寬減薪俸稅、個人入息課稅和利得稅，以及差餉寬免，仍是以「富者多得」的原則制定。這讓人不禁問，到底官員對政府應有的資源再分配責任有多了解？

新一份財政預算案公布將寬減2018/19課稅年度75%薪俸稅及個人入息課稅，由上限3萬元減至2萬元，（資料圖片／梁鵬威攝）

「富者多得」的理財哲學 資源分配更趨不均

在「利民紓困」的措施上，陳茂波除了提出代繳文憑試考試費、提供額外長者醫療券、一次性增撥社會保障，以及向有需要的學生發放一次過2,500元津貼外，餘下三項「寬減」或「寬免」措施所犯的毛病，及其短視的管治思維，根本與去年如出一轍。

寬減75％2018-19課稅年度薪俸稅和個人入息課稅，上限20,000元 寬減75％2018-19課稅年度利得稅，上限20,000元 寬免2019-20年度4季差餉，每戶每季上限1,500元。

必須強調，「一次性紓困措施」短期或可解貧苦大眾之苦，但觀乎三項「寬減」或「寬免」措施，客觀效果亦只是「富者多得」，完全沒有顧及分配公義的基本原則。

就以薪俸稅為例，本港所行的稅制本為累進稅、標準稅並行，讓能者多付；可是，政府的退稅方式卻反其道而行，讓富者多得。若以稅務局2016-17年度的薪俸稅評稅（按入息組別）作推論，本港約170多萬名納稅人中，收入較低的130多萬人中有很大部分未取得薪俸稅寬減的上限兩萬元（注一），而低薪者更可能只獲得數十或數百元退稅，反觀餘下收入較高的40多萬人則有機會全數收到兩萬元寬減。

陳茂波公布新一份財政預算案。（羅君豪攝）

預算案見思維守舊 港府勿忘何謂「政府」

或許，有論者會認為，收入愈高意味着對庫房的貢獻愈大，故獲較多退稅也是合情合理。不過，本港稅基狹窄，單是利得稅和薪俸稅，已佔總稅收60.8%，惟向一眾巨型企業退還利得稅，又是否可解基層之苦？還是僅將貧富差距再度擴大？須知，收入只是社會生產力的其中一項指標，非能完全反映社會的貢獻，而社會乃是有機整體，各層環環相扣、缺一不可，如家庭主婦沒有收入，卻有難以量化的社會價值。政府在進行資源再分配時，絕不能忽略無薪、和低薪階層的貢獻。

再者，去年財經事務及庫務局曾向立法會提交文件，建議日後差餉寬減以業主，而非物業作單位，即是如果個人或公司擁有多於一個物業，只可選其中一個物業享有寬減。但是，即使調整電腦系統需時，亦難以再用「行政理由」作辯解，合理化此等惰政。

政府公布新一份財政預算案，惟不少派糖措施都見縮水，不少市民給予負評，特別是難以受惠的中產一族。（歐嘉樂攝）

更重要的是，預算案反映為官者或已忘記「政府」應有之責。政府的存在，部分原因是要平衡「市場失效」的「後遺症」，以有形之手來收取社會資源，再按正義原則重新分配。但現時本港貧富差距極大，政府理應是善用自身的力量，把資源重新分配到最有需要的人手上，解決自由市場所衍生的社會矛盾，而非貪圖安逸，以「派錢」、「派糖」平息民怨後，繼續大談甚麼「理財新哲學」。

「01觀點」並不反對預算案為基層提供針對性的短期資助，但所謂「一次性」的措施實質已是「常恆化」，仍未見能梳通社會的怨氣。因此，與其推出一些「富者多得」的短期措施，倒不如認真地動動腦根，提出一些長遠政策以解決多年的積弱？