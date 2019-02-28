經民聯「邊疆」填海建議　驚人程度堪比「流浪地球」

全國人大、政協「兩會」3月初召開，香港經濟民生聯盟（下稱「經民聯」）早前率先披露提案內容，當中最大「亮點」，莫過於建議中央在香港海域以南的伶仃島、擔桿島、萬山群島一帶建設人工島，填海造地大約120公里並建屋，再賣給香港年輕人。 香港土地資源有限、房屋問題嚴峻是不爭的事實，但在伶仃島這些「邊疆」地帶填海建屋，根本不切實際，而更可笑的是，對於真正可行的方案（例如全面收回粉嶺高球場建屋），經民聯卻表明反對，充分反映這個商界色彩濃厚的政黨有多「離地」、有多不負責任。

根據經民聯的建議，在伶仃島一帶填海造地，旨在為「香港未來一代人留有空間，讓他們自己規劃未來。」提出建議的經民聯港區人大張俊勇認為，填海造地、基建及房屋設施都可由內地單位承建，等到房屋及配套設施完成後，再交回香港政府，然後以低價供年輕人認購資助房屋，「直接讓年輕一代受惠」。

平心而論，如果上述建議能夠讓港青受惠，自然值得支持。問題是，張俊勇本人似乎不清楚計劃的可能性──他承認這只是「初步研究」，暫不清楚計劃所需費用，以及有何交通配套。未想清楚便在「兩會」這個全國性議政平台上提案，似乎不是負責任的政客所為。

張俊勇建議在伶仃島一帶填海造地，建屋後再賣給港青。（資料圖片）

我們認為，經民聯的提議完全天馬行空。伶仃島位處香港長洲以南大約10公里，目前由珠海市管轄，如果說長洲是香港的邊陲地區，那麼伶仃島就更是邊陲以外，地點比港府當年安置越南難民的大鴉洲更遠。另一方面，大灣區發展前景不俗，未來或會有不少港人北上工作或生活，經民聯憑什麼認為，在伶仃島、擔桿島、萬山群島一帶建設的「邊疆」人工島，會更具吸引力？

外伶仃島比港府當年安置越南難民的大鴉洲更加偏遠。(Google截圖)

同樣值得留意的是，中國法律其實並不鼓勵填海。2009年通過的《中華人民共和國海島保護法》第27條規定，「嚴格限制填海、圍海等改變有居民海島海岸線的行為，嚴格限制填海連島工程建設」。上述法規雖沒有完全禁止填海，但若要興建120平方公里的人工島（相當於香港土地面積的1/10），經民聯有必要向中央政府論證這項工程的必要性。

對於有助舒緩香港住屋困局、可為年輕人提供更大發展空間的建議，我們原則上支持，但這些建議不能背離常識。《香港01》一直認為，與其大談填海造地，倒不如善用現有土地。具體來說，我們呼籲港府以社會整體福祉為念，全面收回粉嶺高爾夫球場，並在該處興建公營房屋，讓目前住在「劏房」的基層市民過上體面的生活。

經民聯反對政府全面收回粉嶺高球場。（徐凱鳴攝）

令人遺憾的是，經民聯卻一直充當攔路虎，打出高球場具「獨特歷史和生態價值」、在該處建屋會「加重北區交通負荷」等荒腔走板的理由，反對政府全面收地（甚至反對局部收地），無視社會整體福祉。如果經民聯在反對收地後，提出令人信服的替代方案，我們會為它鼓掌。問題是，它今次提出的填海造地建議，操作性不大，難以有效解決房屋問題，這只能證明它已「離地」到一個不可救藥的地步。