病人服務助理谷爆　醫管局須從速規劃護理人手　勿靠外判了事

繼醫生、護士後，各級支援職系加入炮轟醫管局的行列。職系代表不滿醫管局的加薪方案是分化同工，打擊士氣，決定於本周四（3 月 7 日）集會。他們盡心盡力照顧病人，身心俱疲甚至勞損，局方必須提升待遇，以表尊重。但必須承認，醫管局成立護理方面的支援職系的目的之一，是節省護士人手和開支，與其擴充護理支援職系，倒不如集中增加護士人手。長遠而言，醫管局必須檢討護理職位架構，增加護士職位和培訓，並鼓勵支援職系進修、晉升為護士，同時不再尋求中介護理人員填補職缺，以保障照護質素。

醫療人員總工會副主席馮權國（右二）及醫管局支援職系員工協會主席吳偉玲（右一）會後與其他工會代表見記者，宣布工會決定發起靜坐抗議。（陳倩婷攝）

改善助理待遇 擴充護士人手

追源溯始，醫管局在 1993 年推出健康服務助理計劃，後期逐漸演變成醫護支援職系。該職系現時主要包括三個工種：病人服務助理協助護士替病人檢查、復康、進行外展活動、收殮工作，員工進修護理課程後，可以應考登記護士；運作助理則協助運送病人、分發病人膳食、完成雜務；行政助理則完成資料輸入、病人登記、公眾查詢等工序。

醫管局聘請助理處理行政、送餐等簡單工作，確有助減輕醫護壓力。但是大部分護理工作本應由護士承擔，不難推論，醫管局推出護理支援職系的目標之一，是節省護士人手開支。「01觀點」多番批評，面對人口老化和愈趨複雜的治療程序，政府過往限制醫護人手增長，是錯誤政策，埋下今天護士人手緊絀和經驗流失的禍根。醫管局應聽從護士業界的要求，訂立 1:5 的護士與病人比例，依照此比例擴充培訓和聘請護士，設法挽留現職護士。

當然，增加護士人手難以一蹴而就，現時 1.5 萬支援職系員工，不辭勞苦分擔料理病人和行政工作，亦已累積大量經驗，醫管局應善待他們，讓其繼續發光發熱。就着職系員工申訴「能護不自護」，工作招至身體勞損，甚或受不住壓力而辭職，醫管局必須直面訴求，提供更佳的薪酬，讓其待遇隨年資提升。

支援職系有一級、二級、三A及三B職級之分，一級為最高。以病人服務助理為例，三級員工主要在病房及門診工作，二級員工主要提供住院分科病人服務，另有部分擔當急症室的臨床助理，一級員工則包括手術室助理等。部分員工在工作一定時間後，會報讀課程，晉身登記護士或註冊護士。

依賴中介幫忙 不如直接聘請

更重要的是，醫管局要承擔照顧病人的責任，不能輕易借助中介公司填補職缺。部分公立醫院在幾年前已經以日薪聘請中介護士和護理員，頂替醫管局同工工作。然而，這群「外援」能否真正幫忙，值得質疑。

在這些「外援」當中，有些是過往在醫管局工作，因為健康或家庭需要，只能當兼職工或散工，有些則資歷尚淺。不論是醫管局員工還是中介員工，均對醫管局工作不大滿意，未能全面發揮護理照顧工作。

有醫管局病人服務助理反映，中介員工每天輪換，不熟悉病人和病房環境，能力差異甚大。他們需要花額外時間培訓指導，費時失事。醫管局認為，中介護理機構事先培訓人手，可以彈性、迅速補充醫院職缺，但局方其實不大掌握中介員工能否達到預期成效。舉例說，食衞局在去年四月回答立法會質詢時，就沒有備存中介護士的工作時數。

值得注意的是，花在中介公司的錢其實不少。有傳媒統計，在 2017 年 5 月至 2018 年 4 月，醫管局批出 7,266 萬金額合約給中介公司。另外，在 2018 年 10 月至今年 2 月，局方再批出 2.08 億元。既然員工指出兩面不討好，局方應檢討安排，乾脆把外判開支親自用來招聘兼職護理人員，確保質素。

一浪又一浪的前線員工申訴，令更多人認識醫管局的管理和人事編制也是醫療問題的根源，醫管局再難以把元兇歸咎傳染病高峰期。就人手而言，局方應儘速定下護士人手比例，並展示明確的護士和行業晉升階梯給支援職系，協助他們得到專業認可。此外，醫管局不可再推卸培訓員工的責任，逐步以增聘自家人手取代中介，才能提升護理效果，病人受益。