圖書館主任輕生　「校本管理」非政府卸責藉口

東華三院李東海小學的圖書館主任林麗棠，懷疑因工作壓力過大，早前在校內墮樓身亡。悲劇發生後，群情洶湧，被指對下屬極為苛刻的校長淪為眾矢之的。「01觀點」認為，單從「人」的角度來看問題並不足夠，實行多年的校本管理制度，亦值得一併檢討。具體來說，「校本管理」賦予學校管理層過大權力，即使校長「專權」亦不受制衡，當局必須撥亂反正。

俗稱「校本條例」的《教育（修訂）條例》在2005年生效，原意是通過權責下放，賦予學校更大自主權。校方可因應學校的需要，更靈活地管理校務、運用資源和規劃學校發展。驟眼看來，校本條例實在沒有太多可挑剔的地方－－相比外部人士或團體，校方本身更清楚自身需要什麼，因此理論上更能管理好學校。

然而，一去到實際操作的層面，問題便陸續浮現。按照校本管理的邏輯，每名教師的「教節」基本上由校方決定，倘若加上「善用資源」的現實考慮，錙銖必較的管理層可能「chur爆」老師。根據傳媒報道，任職圖書館主任的林麗棠，本身就沒有嚴格的「教節」限制，她除了要管理圖書館，還要兼顧中文科的教學，壓力之大可想而知。

東華三院李東海小學的林麗棠老師，上周三（6日）在校內墮樓亡。（資料圖片）

教師被「chur爆」的情況其實相當普遍。例如許多中學中文老師除了教授中文，還要兼教中史，部分甚至要帶領辯論隊、操練學生的朗誦技巧等。另一個例子是訓導老師，他們除了策劃、籌備、發展和監察與學生訓導有關的事宜，還須與警務處、社會福利署等校外部門保持聯繫。不難想像，教師在面對紛至沓來的任務時，倘若情商不夠高，很容易被壓力壓垮。

正如上文所講，校本管理有其合理性，但我們不能忽視一個重要因素──領導質素。具體來說，領導整間學校，有權處理教師晉升、署任、聘請代課教師等事宜的校長，究竟是個怎樣的人。如果這個人不顧老師的承受能力，以影響個人考核和升遷等方式威嚇對方，發生在林老師身上的悲劇，可能不是最後一次。

數十名人士，包括教職員上香。(潘安奇攝)

教協會長馮偉華接受媒體採訪時批評，現行體制存在不少漏洞，即使學校設有投訴制度，但投訴人擔心遭秋後算賬，大多敢怒不敢言。他又批評，雖然教師可向教育局投訴，但基於「校本」原則，局方很可能會把個案交給學校處理，因此對投訴人來說沒有太大保障。

我們認為，政府根據「校本條例」向學校放權，容許校方更靈活地管理校務，這是無可厚非的。然而，當局不應以「校本」之名，過度規限自身應有的角色，放棄對學校的監察責任。教育局局長楊潤雄與其對林老師之死表示「難過和惋惜」，倒不如摒棄「不作為」的錯誤思維，停止卸責，這樣才可告慰林老師，防止悲劇重演。