完善職安健保障誠可取　法例仍有「加辣」空間

香港建造業意外時有發生，但即使涉及僱主疏忽，量刑標準亦低得離譜。勞工及福利局周三（13日）終於向立法會提交文件，建議加強罰則，包括把最高罰款額由目前50萬元，大幅調高至300萬元，最高刑期則由個月上調至兩年；倘若個案涉及嚴重違規，遭定罪公司更須繳納相當於營業額10%或600萬元的罰款（以較高者為準），藉此加強阻嚇作用。一直以來，我們批評本地法例對工人的保障不足，今次修例方向雖然值得肯定，但在阻嚇「力度」方面，仍有進一步加強的空間。

《職業安全及健康條例》和《工廠及工業經營條例》是本港主要的職安法例。前者規定，「每名僱主均須在合理地切實可行範圍內，確保其所有在工作中的僱員的安全及健康」，否則可被處以20萬元罰款及監禁6個月；後者則規定，「工業經營的每位東主，均有責任在合理切實可行範圍內，盡量確保其在工業經營中僱用的所有的人健康及工作安全」，否則可被罰50萬元及監禁6個月。

上述法例的原意，在於迫使僱主為員工提供安全的工作環境，這個出發點是好的。問題是，如果罰款和刑責不夠「辣」，僱主自然沒有動機保障員工，富可敵國的大企業甚至會視處罰如無物。去年年底，「01觀點」曾引述相關資料，指出在2016年4月至2018年3月的兩個財政年度內，新世界建築有限公司被定罪44次，在2016年11月被定罪19次，當中16項定罪涉及《工廠及工業經營條例》。

建造業意外時有所聞，可惜本港對工人的保障明顯不足。（資料圖片）

政府建議上調罰則，數學上有助增加僱主的違法成本，在保障工人權益上，修例方向正確；另一方面，當局提議以「簡易程序罪行」向涉案者提出檢控，同時把發出傳票時限由原先的六個月，大幅延長至一年，讓當局有更充裕時間調查。總體而言，這些措施可迫使部分無視法例的僱主端正態度，切實保障工人。

香港素來是資本天堂，任何削弱資本家優勢的法例，無可避免招致業界反對，今次自不例外。可是香港勞工權益保障嚴重不足，畢竟亦是事實。所謂人命關天，我們沒有任何理由可把「無視工人福祉」合理化；而對僱主來說，只要誠實經營，亦不見得就會墮入法網。

事實上，儘管港府有意對不法僱主加重罰款，但相對不少發達地區，「強化版」的職安健條例還是有所不如，例如澳洲的最高罰款與刑期，分別是2,200萬港元和60個月。雖然罰則這麼「辣」，這個國家仍然甚具競爭力，反映加重罰則和競爭力之間，未必「一加一減」。故此，我們在喜見港府提出修例之餘，還鼓勵它「重手」一些，進一步完善勞工保障。