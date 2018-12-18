提升職安健水平　罰則不應隔靴搔癢

近日，《傳真社》運用《公開資料守則》取得過去兩個財政年度（2016年4月至2018年3月）企業違反職業安全法例被定罪的資料，發現罰款金額偏低，也沒有被判即時入獄的個案。今年七月，政府向立法會提交討論文件，建議修訂職安健條例，當中包括提高最高罰款水平和監禁刑期，方向正確。過去，但凡政府推出保障勞工權益的法案，都會招來業界的極大反響。就此，政府應將刑罰提升到具阻嚇力水平，莫因一小撮人的不滿，而犧牲大眾利益。

《職業安全及健康條例》、《工廠及工業經營條例》及其附屬規例為本地的主要職安健法例。《工廠及工業經營條例》於1955年推出，政府曾於1994年修訂條例，提高罰則。《職業安全及健康條例》於1997年制定，有關罰則維持至今。按現行規定，如果持責人未為員工提供法例規定的安全措施而被定罪，可被罰款由2,000元到50萬元不等；在監禁方面，被定罪者的刑期最高由3個月至最高12個月。

職安健條例原意是迫使僱主為員工提供安全的工作環境，如果罰款、刑責不足為懼，僱主自然沒有動機保障員工，甚至視罰款為成本的一部分。觀乎《傳真社》取得的數據，在4,500多宗被定罪個案中，一半個案罰金少於8,000元，這金額對大型企業來說，連隔靴搔癢也算不上。舉例說，新世界建築有限公司兩年內被定罪44次，在2016年11月被定罪19次，當中有16項定罪涉及同一條例《工廠及工業經營條例》（香港法例第59 章），即沒有防止工人遭墮下的物料或物體擊中。《香港01》翻查資料，發現其首次因《工廠及工業經營條例》被定罪罰款為25,000元，在第16次重犯《條例》時，其罰額卻為14,000元，不增反減。更荒謬的是，在2015年的一宗致命工傷事故中，涉事公司只被判罰款7,000元。相對於營運成本，這些罰金難言具阻嚇力。在監禁方面，過去兩個年度更沒有任何罪成者被判即時入獄。

當然，如果政府認為法庭判處的刑罰過輕，可申請上訴，但過程費時失事，也為死傷者家屬帶來不必要的痛苦。故此，相對合式的做法是提高罰則。較諸於其他發達國家，香港職安健條例的罰則實屬過輕。以澳洲為例，持責者違反職安健條例，最高罰款金額約為2,200萬港元，最高刑期則為60個月；至於新加坡的罰金與刑期，則分別是600萬港元及監禁24個月，遠比香港為高。雖然人命不能以金錢衡量，但提高罰金，至少可以讓企業注意到勞工安全的重要性，改善職安環境。

香港勞工權益保障不足，早為人所共見，政府必須盡快修法，提高罰則。政府建議，罰款應與企業的營業額掛鈎。其實，罰款與企業的營業額掛鈎的制度早在《電訊條例》等法例實施，政府應制定較高的掛鈎比率，增加條例的阻嚇力。另外，由於政府是主要的基建投資者，為了提升職安健水平，政府也要將勞工安全列為審標的主要考慮因素，將屢屢涉及工傷的承建商列入黑名單。

政府預計將於2019-2020 年度的立法會會期提交條例修訂草案。根據經驗，涉及勞工權益的法案，那怕只是稍微觸碰到商界利益，都會引來極大反對聲音。商界必須放遠目光，提升員工權益也許會犧牲短期利益，但勞福保障不足，已經成為社會不穩的極大潛在因素，這對營商環境百害而無一利。政府也須注意到，勞工法例所牽涉的，是普羅市民的性命安危，作為社會的管治者，政府應以大眾利益為先，提交足以保障員工權益的法案。