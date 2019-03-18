民主黨應有政治智慧　就林子健一事向公眾致歉

民主黨成員林子健前年聲稱被內地人員擄走，兼用釘書機釘大髀，事後反被控報假案。上周五（15日）裁判官就案件裁決，指林在事件中「自編自導自演」，裁定林誤導警員罪成，被判入獄5個月。

署理總裁判官蘇惠德在裁決時稱，他曾仔細翻看閉路電視片段，除了按衣着、外形、步姿認出被告人，亦從途人判斷錄影片段的時序，認為警方路線圖準確，即被告從沒被擄。裁判官又指，閉路電視拍到被告在所稱被擄的位置後戴上口罩，是為了隱藏身份、掩人耳目。



雖然被判罪後林子健仍然堅稱沒有說謊，亦會上訴，不過，案情發展至今，他都未能有確鑿證據，說服警方和法庭。回想前年8月，林子健在民主黨李柱銘、何俊仁和林卓廷等人的陪同下，聲稱被相信是國安的男子擄走、帶上小貨車，對他「禁錮虐待」云云，至今上述指控已無下文，反而經司法程序後，愈來愈證明林子健很可能是「自編自導自演」。

司法程序已提出初步判決，民主黨當初以一黨的名義為林氏作擔保，從而引起社會高度關注，導致日後種種紛擾。案件發生後，陰謀論四起，與民主黨當初只基於既定的立場而輕信未必真實之言，存在莫大關係。

同日，兩年前聲稱被擄走毆打的民主黨成員林子健，在西九龍法院被裁定「誤導警務人員罪」罪成，被判囚5月。（余俊亮攝）

我們尊重司法程序，林子健有權上訴，當日事件真相如何仍待繼續釐清。但無可否認的是，時隔一年半之後，民主黨並無法就與林子健當初提出的指控作進一步論證，而其當初所支持的言論，包括林子健被內地人員擄走威嚇、遭禁錮虐待以至大腿被釘書機釘上21口釘子等，其所描述場景之觸目驚心，絕對會引起社會恐慌。

民主黨在一年半前高調作出指控，但又未能拿出確鑿證據，顯然處理得不夠成熟及過於倉促。在現階段，民主黨即使不基於司法原因，而單純基於作出嚴重而又未能證明的指控，並造成的不良政治及社會影響，也應該展現出作為本地主要政黨應有的政治承擔，是其是、非其非，就處理今次事件的手法向公眾作一次正式道歉。