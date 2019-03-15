【林子健案】官指事件屬自編自導自演　裁林誤導警員罪成囚5月

民主黨成員林子健前年報稱在砵蘭街被疑似國安人員擄走，並遭人在大腿上釘了21口釘書釘，惟事後反被控報假案。林堅稱當日確被人帶走及毆打，控方卻在審訊播放出林當日經過街道閉路電視片段，又指其傷勢可以是自殘，認為無證據顯示林曾被擄走，直指林說謊，裁判官今（15日）就案件裁決，指林在事件中「自編自導自演」，裁定林誤導警員罪成。被判入獄5個月。辯方除即申請保釋等候上訴，獲裁判官批准，但要林於5時前遞交上訴申請。

林子健被裁定誤導警員案罪成，官指他自編自導自演。（曾景文攝）

被告林子健，44歲，否認一項明知而向警務人員虛報有人犯罪，指他於2017年8月11日在瑪麗醫院向偵緝警員黃繼霈虛報自己8月10日在咸美頓街至碧街之間的砵蘭街路段遭拐帶。

官認為林沒有被擄走

署理總裁判官蘇惠德在裁決時稱，他曾親自仔細翻看閉路電視片段，除了按衣著、外型、步姿認出被告人，亦依從途人判斷錄影片段的時序，認為警方的路線圖準確，即被告從沒被擄。官又指，閉路電視拍到被告在所稱被擄的位置後戴上口罩，是為了隱藏身分、掩人耳目，案件是被告自編自導自演。

官指林所言弔起不安及恐慌

林子健聽到裁決結果未有太大反應，稍作休庭後，代表林子健的大律師陳偉彥指林堅持並無說謊，因此不作求情。其律師則提到官接納品格證人對他的評論，又說林受到巨大精神壓力，及因此案失去在耶魯大學讀博士的機會。

裁判官認為被告毫無悔意，有預謀犯案手法。他續指被告召開記者會發放虛假的遭遇，令社會誤以為內地執法部門會針對持不見政見的人士，跨鏡在港近乎目無法紀地行事，引起不安及恐慌，且虛耗警力。

林子健稱被自稱國安人員擄走及毆打，最終卻被控誤導警務人員。（資料圖片）

控方依賴閉路電視影片舉證

控方主要依賴閉路電視舉證，指鏡頭拍到衣着、外貌及步姿均與林相同的男子在旺角和油麻平安閒逛，沒有被擄。控方據錄影繪製出林子健的活動路線，指他在8月10日下午5時41分由飛龍球衣店步出，沿砵蘭街南行，其後橫過咸美頓街再繼續南下。

指林在報稱被擄時間後才上廁所

在食肆深仔記門口，有鏡頭拍到疑似林的男子頂著鴨舌帽，並作戴口罩的舉動。該男子行近碧街路口橫過馬路，再沿砵蘭街折返向北行，至咸美頓街街口轉右，再朝向彌敦道方向行。控方又指，林曾向傳媒覆述的案發經過與錄影不符。例如，被告最初表示在彌敦道的大家樂如廁後才被擄，惟該快餐店清晰地錄下他是在報稱的被擄時間之後，才使用廁所。

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辯方指未能證戴口罩男子是林

辯方大律師陳偉彥質疑控方繪製的路線圖，指控方沒基礎證明該名戴鴨舌帽及口罩的男子就是林子健，且控方沒法證實閉路電視顯示的錄影時間等同真實時間，根本不可能排出先後次序並以此畫出路線圖。

關鍵位置無攝錄片段覆蓋

此外，辯方爭拗部分關鍵位置並無鏡頭，包括砵蘭街、咸美頓街交界逾8米街道，以及附近公園和後巷。他再指，有些片段錄到經過的車輛，不解控方竟然沒有索取俗稱車cam的行車記錄儀作調查。

辯方質疑，警員供稱花了3個多月時間，翻看逾1500小時的閉路電視片段，即警員每天需翻看33小時的影片。

林子健案中另一爭議點是他的傷勢，包括肚皮上的紅印，及大腿上被釘成十子型的釘書釘。（資料圖片）

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控方質疑林自殘製造傷勢

此案另一疑點，是林子健的傷勢到底是自製，還是遭人虐打所致。控方專家證人法醫賴世澤認為林自殘的機會較高。他謂，林肚上的條狀傷痕由同一方向造成且平行，但施襲者通常都會隨意打。賴指傷痕左低右高，可能是林子健用右手鞭打自己。

十子釘少有的巧合

他解釋，自殘者常會選擇不太敏感及容易看清的位置下手，例如腹部，自殘者可拉高衣物打，不會妨礙到自己的視線。而大腿的釘傷，賴形容驟看嚇人但不算嚴重，而每邊各有5個十字型釘傷，是少有的巧合。

賴表示，原以為林的傷勢會很嚴重，因林稱遭人挾走、迷暈、綁手腳，惟他發現傷痕比想像中淺，亦不見林身上有被綁造成的瘀傷或擦傷等，及因掙扎造成的傷勢。

英專家指傷痕被打十多小時仍可見

辯方的英國法律醫學專家Dr Jason Payne-James則認為林的傷勢吻合其所述經過，未能判斷他是受襲或自殘。他不同意傷勢輕的說法，指林在案發十多小時後才驗傷，但仍可見到肚上的傷痕，該些傷痕應是瘀傷，施襲力度至少屬中等。

不能憑釘痕定斷是自殘

他又說，如有人站於林的身後，或者左下方鞭打林，也可做成同樣的傷痕。Jason供稱，以其25年經驗來說，被釘書機釘所傷屬罕見，但不可憑此痕迹及方法來判定是否自殘，而該些釘傷應是中等的施襲力度造成。

對於控方質疑林身上沒有其他傷勢，Jason覺得對方是假定了施襲者必定會粗暴對待林，並回應紅印或於控方專家證人檢查傷勢前已消散。他指，林的左顴骨及太陽穴有觸痛，吻合其述及的受傷經過，而肚上的條狀傷紋也符合被籐條鞭打之說。

控方認為，文獻顯示自殘者即使傷勢嚴重也不會趕急處理，辯方就回應林無即時生命危險，才未有即時求醫。

控方原想指林子健曾用手機搜尋哥羅芳資料，但辯方指林當日亦有參看石棺藏屍案的報道，控方最後未有把相關資料呈堂。（資料圖片）

控方指哥羅芳非「揚一揚」會暈

除了傷痕，控方亦質疑林報稱被人迷暈的說法。控方指，哥羅芳非如電視劇中「揚一揚」就會使人昏倒，實際上至少需要數分鐘才有如此效果。另外，毒理報告指檢測到林體內有鎮靜劑和安眠藥，但無揮發性氣體的殘餘物。

辯方指有化學物質能令人快速昏迷

辯方卻反駁稱，控方所作的推斷，是假定了林被人施用了哥羅芳，但其實有其他化學物質可快速使人昏迷，認為控方推斷並不穩當。

案件編號：KCCC2556/2017