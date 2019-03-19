資助房屋單位漸見迷你化　政府不設適住標準只會後患無窮

所謂沒有「最細」，只有「更細」，一直為香港住宅面積變化的寫照，但公眾或許萬萬想不到，政府供應的資助房屋同樣「緊貼潮流」，近年的居屋及綠置居項目不乏細小單位，部份綠置居項目更見面積僅百多呎的「納米盤」。然而，政府一直沒有為資助房屋設下面積標準，教人擔心未來居屋、綠置居單位「迷你化」只會持續出現，推高樓盤數量，濫竽充數，「協助」市民置業。住屋欠缺適住標準，不但未盡能令市民真正安居，甚至可引伸嚴重後患，政府必須從速作出有關研究。

政府今年內所推售的資助房屋項目眾多，惟中小型單位為數不少。以居屋為例，據消息指出，新一期六個居屋屋苑共提供4,871個單位，當中面積為280至300呎的一房單位已佔總數的22%，相反去年居屋項目（共4,431個單位）內面積小於300平方呎的單位只有14%，2017年的居屋項目（共2,057個單位）更是全無小於300平方呎的單位。綠置居方面，年內所推售項目面積不超過377平方呎，面積最小更見只有151平方呎，是在景泰苑及麗翠苑之後，政府連續三年在綠置居項目中建造「納米盤」。

房委會將於今年推售新一期居屋，涉及六個屋苑，共4,871伙，其中包括何文田冠德苑。（資料圖片）

客觀而言，縮小單位面積有助增加整體資助房屋數目，代價卻是犧牲居民的住屋質素。倘若政府果真奉為圭臬，以成就其置業目標，實為捨本逐末，忽略房策須讓市民安居的首要任務。事實上，政府一直缺乏適足居住權概念，遲遲未肯設立住屋最低的住居標準，才有空間讓住居面積「一縮再縮」。政府不願規管私人住宅，本已難以服眾，然而亦沒有為資助房屋設下面積標準，更教人失望。

現時，只有出租公屋具有面積標準：據房委會現行的公屋編配標準，住戶每人將獲不少於75呎的居住面積，新增公屋亦按此分為四類單位，包括甲類（約151平方呎）、乙類（約226平方呎）、丙類（約334平方呎）及丁類（約377平方呎），分別容納1至2人、2至3人、3至4人及4至5人的家庭。故此，房委會代表曾以此辯道，稱綠置居的納米單位正正符合有關標準。

但如此說法頗有問題。首先，公屋標準是否足夠使人安居，值得存疑，畢竟公屋標準只保證個人能獲75平方呎空間居住，甚或容許四至五人蝸居於300餘平方呎的單位內，實為匪夷所思。按統計處數據，2016年家庭住戶的人均樓面面積為161.5平方呎，公屋的人均面積為124平方呎，已經遠遜於世界水平。政府不但沒有修訂公屋面積標準，使未來公屋的人均可佔有面積不致於繼續惡化，反倒以合乎過時標準為由，理順其興建納米單位的行為，其態度難以教公眾接受。

柴灣道綠置居項目興建一幢36層高大廈。(資料圗片)

再者，一旦公屋「染綠」，政府再也不能干預綠置居單位內的居住人數，故根本不可肯定綠置居最終是否合乎公屋面積標準。一般來說，房委會有權管制出租公屋內的住戶人數，以確保符合編配標準、資源運用恰當及住戶為合資格人士等原則。誠然，出租公屋時有「擠迫戶」、「寬敞戶」、甚至「屈蛇」等情況，但此乃為行政問題，無損房委會可監管住戶數目的權力。惟公屋一旦轉綠，日後單位內的住戶人數就再無規管，試問房委會怎能確保「超標」的蝸居情況不會出現？

事實上，資助房屋單位面積「縮水」，住戶擠逼的情況勢必出現。在樓價脫韁下，社會上「置業大過天」的氛圍、以及資助出售房屋僧多粥少等情況下，不管單位質素如何，資助房屋的需求始終殷切，住戶大有機會不顧居住空間多寡，只求上車。觀乎過去綠置居項目景泰苑的經驗，雖在開售初期，有論者指項目內的納米盤不利銷情，但全數857伙僅在40天內便已售罄，甚至有家庭住戶指其新買單位遠較其舊公屋單位細，可見置業遠勝一切，惟住戶只好忍受不斷縮小的資助房屋單位。

政府近年每次推出居屋，都吸引不少市民申請。（資料圖片）

更甚者，政府若果真決定逐漸縮減資助房屋的面積，所牽涉的後果絕不止損害居住質素。香港面對人口老齡化，本地出生率亦持續不振，即使將移民人口與其生育計算在內，未來社經壓力依然巨大。據政府估計，在2041年，香港人口中每三人便有一人為長者，屆時每一名老人只能由1.8名適齡工作人士撫養，可見政府有必要鼓勵生育，未雨綢繆。然而，居住問題一直是本地新一代生育的最大難關：鼓勵生育不僅需要穩定的居所，同樣重要的是居住空間的大小，但以新一期居屋為例，近兩成單位僅為一房單位，實在不利家庭育養小孩，更不用說在此之外的納米單位。如若房屋面積持續縮小，人口斷層只會不斷惡化。

資助房屋面積下降，受害的絕不僅是入住居民，更可牽連整個社會的未來，如政府當真有意藉此催谷置業數字，實屬短視。政府必須果斷研究如何在本地引入適足住屋權，建設一個能讓市民由衷感到希望的城市。為此，政府當務之急，除了大幅增加公營房屋的興建，亦要為未來公營房屋設立適切的面積標準，繼而逐漸擴充至私人住宅的規管上。