濫建人造草七人場不足取　復興香港足球只須稍動腦筋

上周三（3月27日），民政事務局局長劉江華在回應立法會議員陳沛然時，披露一些與康文署轄下足球場有關的資料，包括七人場和十一人場的數目、尺寸，以及在2018年的使用率等，但在問答中並未提及五人場。 現時一般「街場」都是七人場，頗受公眾歡迎，這些球場以石地興建，開放時間長，公眾不需預訂便可使用。令人嘖嘖稱奇的是，康文署近年來大舉興建七人人造草足球場，其既不能滿足專業訓練要求，也限制了球場供公眾使用的時數。我們認為，當局在善用部分現行的七人場之餘，亦應考慮把另一部分七人場改建為五人場，同時適量設立更多十一人場（第三代人造草），這樣才對本地足球發展有利。

根據民政事務局的數據，康文署轄下最少有21個草地七人場（包括天然草地和人造草地球場）。這些球場為「波友」提供競技場所，原則上無可厚非。然而，正如陳沛然在去年8月一篇文章中指出，新建的七人人造草地球場四面圍欄，有管理員當值，用家必須預約和付錢，還要自行購買釘鞋，基層市民未必能夠負擔。如果把這些草地球場變身為硬地場，讓足球愛好者在無須預約下，穿著「白飯魚」踢球，似乎更能推廣足球。

必須注意，七人足球不設正式國際級賽事，這點與五人足球和十一人足球不同。因此保留過多、甚至增建人造草七人場，既不划算，亦不符合本地足球的發展策略。2014年，香港足總發表題為《力爭上游──萬眾一心》的文件，為2015至2020年度的本港足球發展訂下策略方案。在上述文件中，足總把五人足球視作「扭轉局勢元素」，形容它是「足球初學者的一個極佳切入點」，有助「發展良好的控球技術、敏銳的觸覺和空間概念」。

穿「白飯魚」踢波是不少年輕人的嗜好。（資料圖片／龔嘉盛攝）

平情而論，當局對發展五人足球並非沒有承擔。例如在2013年，足總運用政府撥款，聘請一名專責發展五人足球的經理，而五人足球聯賽亦在2013至2014年成立。問題是，香港是否有足夠硬件，配合發展五人足球的宏圖呢？根據官方數據，康文署轄下的十一人場在2018年有61個，五人場在2017年則多達72個，看似相當理想，實情是在這些五人場當中，只有17個符合國際足協國際性比賽標準。

其實只要動動腦筋，問題便可克服：按照規劃署的標準，七人場最小尺寸為61.26米x 36.57米；而根據國際足協的標準，五人場最小尺寸為38米x 20米。七人場用地，顯然足夠改建為兩個標準五人場。值得一提的是，只要這個建議獲得採納，受惠人數將會更多，因為一個七人場同時只能容納14人參賽，兩個五人場卻可有20人上陣，益效更為明顯。當然，這裏指的是要付場租才可使用的人造草七人場，而非較受大眾歡迎的石地七人足球場。

本港的五人場和十一人場的數量，還可酌量增加。（資料圖片）

另一方面，港府亦須設立更多鋪設第三代人造草的足球場，特別是十一人場。早在2007年2月，政府便承認第三代人造草「符合國際足協人造草地足球場的標準」，而且「十分適合足球運動」。當局有這種「覺悟」，自然值得讚許，可惜在具體執行上仍有不足。「01觀點」綜合康文署的公開資料，發現截至2018年，本港的十一人人造草球場只有26個，這與「把更多現有足球場改建為第三代人造草球場」的目標多少有所違背。

因應立法會於 2008 年 6 月通過「推動本地足球發展」 動議，民政事務局委聘顧問進行研究，檢討本港足球發展的情 況。顧問的其中一項建議是增加人造草球場的數目以大幅增加 足球場設施的供應，目標是在五年內把第三代人造草球場的數 目由 11 個增加至 34 個。有關建議在 2010 年 3 月 17 日的立法 會民政事務委員會討論並獲得接納。康文署遂計劃把更多現有足球場改建為第三代人造草球場。（立法會民政事務委員會文件，2015 年 11 月）

總括而言，在《力爭上游──萬眾一心》這份文件內，足總強調五人足球應與十一人足球的發展互相協調，「為十一人足球培養優良的球員」。可惜的是，當局理念雖佳，但承擔不足，以致本地足球遲遲無法復興。倘若當局繼續磋跎，拒絕展現對足球事業的魄力，那麼香港的國際排名，永遠只能仍然徘徊在大約140的水平。