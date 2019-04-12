台灣最低工資比香港高？　港人不要去羨慕

今年一月初，行政會議提出法定最低工資由每小時 34.5 港元，調升至 37.5 港元，立法會在三月通過建議，並於勞動節起生效。 同樣是今年一月，台灣提高最低工資（當地稱基本工資），時薪由 140 新台幣，調升至 150 新台幣。按生效日計，換算港幣（每港元兌 3.90 新台幣），新的時薪最低工資達 38.4 港元，比香港還要高。由於香港物價較台灣高，似乎更顯出香港的最低工資微薄。 香港的最低工資水平固然不足以餬口，但台灣的最低工資也不見得理想，原因之一，是月薪制的最低工資只及 23,100 新台幣，相當於 5,923 港元。因此，單以時薪看，兩地薪酬狀況難以全面比較。兩地民眾要改善工資水平，仍有一大段路要走。

低工資、長工時，是不少基層打工仔之苦。(歐嘉樂攝)

為甚麼台灣最低時薪會跑贏香港？先要說明，台灣的最低工資有兩個制度：一是時薪制，一是月薪制。大部份的台灣人也是領取月薪，領取時薪的主要是工讀生、青年及中高齡人士等兼職僱員，並非全職工作，累積每月薪水有限。近年，台灣政府強調要減少青年和基層貧窮，所以加快時薪增長。

回溯一下，在 1990 年代，台灣僱員的最低時薪跟月薪增幅大致相若，到 2007 年，最低時薪 因為計入假日工資，金額一口氣增加 43.94%。在 2012 年起，時薪增幅開始持續領先月薪。按同期匯率計，台灣時薪在 2018 年起追過香港。

然而，外界不應理解為台灣薪水高。第一，相對最低時薪而言，最低月薪的漲幅較慢，由 2007 年七月到現在，最低時薪加了 57.9%，最低月薪只加了 33.7%，兩者差距愈趨明顯。

台灣歷年薪資調整幅度。（聯合報）

第二，縱使台灣的薪水增長，但幅度遠遠追不上經濟生產總值，而釐訂低收入標準的最低生活費也提升，故兩者的比例近十年沒有大變，月薪維持在最低生活費 1.8 倍左右，基層民眾沒有覺得實質加了薪。難怪總統蔡英文說「終於把曾經是低薪代名詞的 22K，送入歷史了」，不少網民反駁「23K 就不是低薪？」。

第三，台灣領取最低工資水平邊緣的僱員比例，較香港為多。台灣勞動部估算，今年調薪後有約 226 萬員工受惠，包括 45.6 萬名時薪勞工，以及 180 萬名本地及外來月薪勞工。現時 1,149 萬名就業人口，即是說，仍有兩成在職人口在領取最低工資或僅僅高於最低工資，遠較香港估算的 7.55 萬僱員、佔就業人口 1.95% 為高。

尤有甚者，有台灣報章報道，因為時薪增幅增快，有些小企業僱主已經改聘月薪員工，但因為月薪員工不一定是全職員工，其他福利或休息等待遇或不相應增加，僱主可以藉此減輕成本，僱員則未必享受增薪的好處。

因此，港人毋須羨慕台灣的最低工資的談判成果。若然要提出台灣釐訂最低工資的優勝之處，那大概是近年達致每年一檢，而非香港的兩年一檢。

+ 4 + 3 + 2

事實上，台灣現在才審議《最低工資草案》，因為最低工資實行多年，只是按「法規命令」行事，沒有經過立法院立法程序。台灣政府期望加強審議機制，更加保障勞工權益。相對而言，香港總算在 2010 年通過《最低工資條例》，最低工資委員會有法定地位之餘，工資額須經立法會通過。

當然，港府不能因為最低工資兩年調高三元，就是甚麼功積。任誰也知道，時薪 37.5 元，根本不是甚麼。打工仔要每天做十小時，每月做 26 天，才領到 9,750 元，光是房租就耗掉一半薪水，還有多少可以分配在日常生活？最可恥的是，政府帶頭用最低工資聘請外判員工，迄今沒有打算調高。

「01 觀點」倡議香港的最低工資最少為時薪 70 元，不少民間團體也提出參照按家庭開支釐訂的基本生活工資，現時為即每小時 54.7 元。兩者均較法定最低工資高，也反證最低工資何其低。

工資多與少，除了按勞動市場供求外，還涉及勞資權力差距。如今工作零散化，工人組織力量下降，香港又欠缺集體談判權，資方容易主導勞動市場價格。政府深知貧富懸殊嚴重，但單靠福利再分配，難以保障大眾生計，因此必須協助勞方提升地位和力量。確立集體談判權，協助勞方逐步提高最低工資，既有助帶動消費，更可減少社會矛盾，達致共融均富。