「諷梁」全版廣告再現　政客幼稚行徑何時了？

全國政協副主席、前特首梁振英最近頻頻在Facebook狙擊《蘋果日報》及其廣告商，招致社民連主席吳文遠在《蘋果》頭版登廣告反擊。正當外界逐漸對這種幼稚遊戲感到煩厭，該報周二（4月23日）A3版面又再出現題為《2019年度蘋果廣告閱讀獎》的全版廣告，向梁振英頒發「第一個無連任行政長官獎」、「最強雨傘運動動員獎」、「律師信產量金獎」，以及「蘋果廣告最佳社交媒體推廣大獎」等「獎項」。 在這場泥漿摔角中，外界早已見識過梁振英之荒誕，但意想不到的是，身為泛民大黨的民主黨居然亦為這場無聊透頂的「小學雞」遊戲推波助瀾，實在令人扼腕。

民主黨立法會議員林卓廷接受報章訪問時稱，最新廣告由「一位不屬於公眾人物的朋友」刊登，後者不滿梁振英經常針對《蘋果》、向廣告商施壓，「加上見到港人對上次眾籌『賀』689廣告反應良好，決定再喺《蘋果》頒獎『鼓勵』。」最新廣告列舉了「我根本不是搞政治的材料」、「我第N屆都唔會選」等梁氏金句，對這位國家領導人百般奚落，與吳文遠那次性質一樣，明顯屬「玩膠」。

《蘋果》再次刊登全版廣告，嘲諷梁振英，又表明「歡迎香港人轉載」。

最新廣告雖未必由民主黨直接刊登，但單憑在廣告出街前一日，民主黨於Facebook上「事先張揚」和「吹奏」可見，這個政黨顯然正為「諷梁」廣告助攻。民主黨和梁振英積怨甚深，早就不是新聞，例如盛傳後者在任期間，曾下令全體司局長杯葛民主黨黨慶；而林卓廷、尹兆堅等民主黨人對UGL事件窮追不捨，更觸發梁振英發律師信。總而言之，雙方勢成水火。

▼最新廣告出街前，民主黨先在Facebook上作出「預告」：

「01觀點」早前批評，梁振英與吳文遠糾纏不清，舉止與「國家領導人」的身分不符。我們又呼籲他多做實事，與其化身「鍵盤戰士」玩Facebook，倒不如用理性的方法促進公共討論，可惜的是，他還是繼續逐日「點算」《蘋果》廣告，樂此不疲地恫嚇廣告商，絲毫不覺得自己幼稚無聊。

至於民主黨，它早前順應民意，提出修訂《醫生註冊條例》，為海外醫生來港行醫開拓空間，總算做了一件實事。問題是，當外界希望這個泛民大黨「生生性性」時，它居然淪為梁振英，可謂貽笑大方。不客氣地說，恐怕沒有多少人覺得那則廣告「幽默」，覺得民主黨插科打諢、不務正業的反而大有人在。

許多人慨嘆香港沒有政治人才，對政界不知長進而捶胸頓足。無論是全國政協副主席，還是香港主流政黨，兩者均在香港擁有不少影響力。他們理應善用這些影響力，帶動理性討論，多做些實事，少些幼稚行為。如此在Facebook上興風作浪，根本不可能令香港變得更好。這麼顯淺的道理，政客何時才會明白？