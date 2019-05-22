食環署副署長言論離地　改善清潔工待遇能有多大誠意？

今年二月，網上瘋傳清潔工於公廁食飯照片，引發社會關注，多個團體反映工友薪酬待遇低，只領取最低工資，亦欠缺休息空間，指政府缺乏機制及措施保障外判清潔工人。立法會人力事務委員會本周二（21日）開會，食環署副署長回應有關事件時指，清潔工在廁所用膳只是「一個個案」，更稱署方會「繼續向前看」，有關說法無視眾多清潔工人的困境，足見她不識民情，更遑論改善工人待遇。

今年2月有人上傳照片，指旺角一公廁的清潔工人在廁內食飯，為此感到「心酸」。(網上圖片)

官員不識民間疾苦 清潔工苦況非個別案例

立法會人力事務委員會本周二（21日）開會，討論有關公廁政府外判清潔工人的工作安排及勞工權益。有議員重提清潔工於公廁食飯一事，指他們貢獻良多，要求當局規定合約條款中必須提供有薪飯鐘，食環署副署長黃淑嫻回應：「我估嗰個（廁所用膳清潔工）個案只係一個個案嚟㗎啫，咁我哋當然係有同理心，我諗最重要係向前看。」又指食環署樂意檢討夜更工作時數的安排，飯鐘方面則配合政府政策。財經事務及庫務局首席助理秘書長朱麗芳則指會考慮不同合約的情況，未承諾作相關規定，亦未有檢討時間表。他們有關官員的說法盡顯其視野狹隘，未體會工人辛酸。

其實，香港天主教勞工事務委員會早已於會上已交代其調查報告，並向人力事務委員會提交意見書，當中指出勞務會在3月至4月期間，訪問88名清潔工，逾七成一清潔工指出，政府或承辦商並無安排合適位置讓他們用膳，連食用水或飲用水設備均從缺，由於夜更清潔工並不享有一小時的用膳時間，在77名早更清潔工中逾半因要節省開支而自備食物，在無選擇下留在公廁內用膳，所有受訪者都清楚表明，公廁內值勤室沒有冷凍或翻熱食物設施。

另外，在工作環境方面，50所公廁內雖然八成設有值勤室，但當中17所並沒有設有風扇或抽氣扇；部分值勤室只是儲物室或是電錶房，休息空間不足。

現時，食環署「成效為本」合約外判環境衞生服務。（資料圖片／余俊亮攝）

從報告內容可以見到，清潔工人在公廁內用膳並非孤例，饍食時間及休息空間是基本勞工權益，但官員卻對之視而不見。政長官林鄭月娥上任初期，承諾會兼聽民意，亦曾多次承諾官員會定期落區，於本年初又表示會謹記謙卑擺脫精英主義，結果卻未如人意。

為政者有責任了解社會問題背後的結構、成因，以制定訂公平公義的政策。目前食環署的潔淨服務承辦商共聘請969名廁所事務員，外判清潔工人是政府服務的執行者，在保障勞工合理權益方面，政府責無旁貸，官員應主動落區了解前線工人所需。

清潔工的苦況多年來未獲關注，會議上政府對改善工友待遇的態度消極，只重提現行的措施，顧左右而言他。政府應多聆聽勞工訴求，長遠而言，政府應改革外判制度，讓工人免受外判潔淨服務合約的不合理條款剝削，「01觀點」早已指出，政府應考慮重新聘請公務員清潔工，以適切合約保障其薪酬待遇。另外，局方亦可考慮資助研發及引入科技，減輕工人負擔等，讓社會弱勢的生活得到保障。