下次同保安清潔工拜年，有冇諗過點樣令願望成真？

農曆新年，大部分市民在預備利是時，也會預留三數封給住宅、辦公室的清潔工和保安，當面感激他們在傳統節慶仍要工作，也答謝過去一年保障大廈衛生、安全。一封利是，既是住客的心意，也是工友的外快。相信不少人私底下猜想，保安、清潔工賣命一年，就是期待過年。 外快之所以重要，是因為這群基層員工底薪低。試想想，幾千元利是收入，已經是薪金的七八成。與其羨慕他們過肥年，不如反思他們為何平時收入只夠餬口，構想如何提升他們的待遇。

保安員「朝見口晚見面」，不少人新年期間都會派利市給保安員。（Gettty Images/視覺中國）

七八成的比例有數可計。以一幢35層高，每層八伙的住宅大廈為例，若每戶贈予30元利是給清潔工，總數為8,400元。假設清潔工按法定最低工資34.5元計算，每天工作12小時，每月工作26天，月薪為10,764元。即是說，利是佔月薪78%。

立法會一月的文件指出，大部份出租公屋的外判物業管理服務現行合約（包括其物業管理，潔淨及保安工作），月薪正好大多介乎八千至一萬元。低薪工友一直在我們附近，只是我們鮮有留意而已。這筆利是錢，可作來年的應急錢，或者給配偶子女添置衣物書本，不可小看。

為何薪酬這麼低？政府是個「不可多得的助攻」，皆因不同部門有份批出以最低工資價投標的合約。截至去年底，有17.8%（6,772名）潔淨、保安和場地管理等政府外判合約員工，時薪只及最低工資。六千多人看似不多，但大部分承辦商亦只以僅高於最低工資聘請員工：若然以40.5元時薪區分低薪政府合約員工，那麼人數就增至約3.7萬人，佔主要政府外判合約九成。

當政府也認可低價招工，企業自可「有樣學樣」，在競投服務合約時，壓低外判員工合約價格。

政府外判清潔工薪酬待遇一直備受關注，港府終提出外判制改革。(資料圖片)

有人寄望提升最低工資可以改善基層員工處境。本年五月調升最低工資金額至37.5元，折算月薪增加至少900元。然而，任誰也知道，加薪很快又被飛漲的物價吞噬。也有私人業主租戶抱怨，提升最低工資，即要多付服務費。

針對第一項憂慮，最低工資委員會在釐訂法定最低工資應該採用領先其他經濟指標，不應只參考歷史數據，避免經常追落後。此外，政府敲定本年四月改革外判合約制度，包括加入約滿酬金，於投標書加重工資評分比重，又會在審視所有標書後，加分給工資額最高的承辦商，鼓勵多付工資，望能帶頭改變行業風氣，更加珍惜員工付出。當然，說到底，政府取消外判制度才能治本。

針對第二項憂慮，業主立案法團和管理公司應嘗試在其他範疇節流，無可節省過後才增收費用，減輕清潔工、保安和居民的矛盾。倘若清潔、保安服務滿意，業主租戶不妨多付一點工資，以表肯定。

除了薪酬外，清潔工、保安的職業安全也不容忽視。2017年底，長者清潔工誤墮大廈垃圾槽致死，去年九月漁護署外判清潔工在泥灘工作時不幸溺斃，令人惋惜。事隔一段時間，他們的安全裝備有否提升？有否辦法減少健康威脅？似乎沒有。反而，在去年一次又一次的清潔工罷工當中，工人大吐苦水，日曬雨淋不在話下，工作勞損只好自理，有苦自知。

當大家給清潔工、保安員利是，祝賀新年，說聲工作順利、身體健康之際，有否想想如何讓他們的待遇得到改善？