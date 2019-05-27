歐洲大選硬脫歐派大勝　約翰遜斷崖式談判可否衝破死局？

關乎歐盟28國、逾五億人口的歐洲議會選舉塵埃落定，結果一如所料，由疑歐的民族主義政黨大獲全勝。薩爾維尼（Matteo Salvini）領導的聯盟黨挾去年國內大選餘威，在意大利奪逾三成選票；瑪琳勒龐（Marine Le Pen）的國民聯盟亦力壓法國總統馬克龍的前進黨一席，成為法國第一大黨；法拉奇（Nigel Farage）新成立的脫歐黨短短三個月，便擊敗保守黨、工黨兩大傳統政黨，橫掃29席。

法拉奇領導的脫歐黨，以超過30%得票成為英國在歐洲議會選舉中的最大黨，而保守黨卻只得不足10%票數，在國內排行第四。（路透社）

值得注意者，為親歐的自由派及綠黨於多國都有大幅進賬，成為極右以外的兩名贏家。自由派取得成功，部分功勞來自馬克龍的執政前進黨，綠黨成功突飛猛進部分則由於近年於國內人氣高企的德國綠黨。而英國的自民黨及綠黨，得票更首度分別超越工黨及保守黨，亦令歐洲議會自1979年成立以來，中間偏左及中間偏右的傳統兩大黨首次無法取得過半。此消彼長下，自由派、綠黨、疑歐派等有望撼動歐盟長年不倒的建制。

英國自民黨及綠黨議席大躍進，於脫歐困局下有另一番解讀。相比起落實脫歐無能的保守黨、立場搖擺不定的工黨，自民黨及綠黨主打二次公投的主張，成為留歐派選民倒票的對象。在留脫兩派夾縫下的工黨喪失一半議席，而執政保守黨表現比民調預期中更差，跌至僅三席幾近全滅，比小黨綠黨的七席還要少一半，創下創黨百多年來最大敗績。保守黨在此劣勢下急欲救亡，先扳走了首相文翠珊，然而面對硬脫歐派來勢洶洶，保守黨繼續向右靠攏已是預料之內。

文翠珊在歐洲大選當日宣佈辭職，保守黨各路人馬已對其相位磨拳擦掌，為現時大熱人馬的前外相約翰遜（Boris Johnson）便是黨內硬脫歐派的代表人物。約翰遜覬覦相位已久，已是路人皆知。本屬留歐派的約翰遜，為了撈取政治資本，與同窗好友卡梅倫分道揚鑣，於公投中投身為脫歐競選。結果這場豪賭約翰遜勝而卡梅倫敗，約翰遜更參加角逐繼任黨魁，卻遭其盟友高文浩（Michael Gove）叛離而大熱倒灶，最終文翠珊方可脫穎而出。

英國首相文翠珊5月24日宣布在6月7日卸任，在發表演說後幾乎哭出來。（美聯社）

約翰遜本獲文翠珊委任為外相，卻向其溫和的「契克斯方案」（Chequers plan）大潑冷水，甚至辭任相位，以示其硬脫歐立場。以約翰遜等人為首的硬脫歐派，一直主張「真正」的脫歐，寧可以斷崖式無協議脫歐，都不向歐盟屈服。此種原教旨主義傾向，亦令文翠珊爭取黨內通過脫歐方案舉步維艱，最終文翠珊淚灑唐寧街，黯然下台，而約翰遜立即宣稱「無論有沒有協議——10月30日脫歐」，儼如一副首相口吻。

此種不惜以斷崖式脫歐的談判策略，近年屢見不鮮。跟約翰遜臭味相投的美國總統特朗普上台後向加拿大、歐盟多國加徵關稅，便是以巨大成本迫使對方讓步的策略。華府與北京的貿易戰，便是以自傷三百，殺敵一千的「七傷拳」，以圖令北京屈服。除經濟戰外，特朗普對付北韓、伊朗的手段亦是採取邊緣政策（brinkmanship），如聲稱將對金正恩以「火燄與憤怒」（fire and fury），製造瀕臨戰爭邊緣的形勢，務求令平壤及德黑蘭抵受不住壓力而求饒。

然而特朗普的邊緣政策並非每次都奏效。自特朗普退出核協議，加強對伊朗制裁，又對之文攻武嚇，德黑蘭至今仍然不屈。特朗普在河內特金會中臨場加大注碼令會面觸礁，雙方拂袖而去，平壤再度試射導彈，朝鮮半島去核化進程停滯不前。至於對付北京的貿易戰，經過多番談判以及在關稅上加碼，卻仍未如華府所願，迫使北京跪低。加上經常製造緊張局勢，亦會有擦槍走火的危機，百年前的一次大戰，正正是歐洲列強邊緣政策失敗而爆發。

對文翠珊多有批評的保守黨強硬疑歐派大老、前外相約翰遜（Boris Johnson），最有可能繼任保守黨黨魁，乃至登頂相位。（GettyImages）

跟特朗普一樣頭髮蓬鬆、口裏不放一句真話、表情多多、行為出格的約翰遜，要模仿其談判手段實屬正常。然而特朗普可以每每以單邊主義行徑，採取邊緣政策製造緊張氣氛，終其原因為美國乃舉世難以匹敵的超級霸權，就算是會損害自己的「七傷拳」，仍有雄厚的經濟及軍事資本作後盾，令其往往可以以曬冷的姿態迫對方就範。相反英國面對歐盟如此龐大的對手，議價能力多大成疑。約翰遜以為以歐盟的官僚本質，必定會衡量斷崖式脫歐的利弊而向英國讓步，亦可能過於樂觀。

事實上歐盟面對約翰遜之流有可能登上英國相位，不可能不作兩手準備，以應付倘若談判破裂，英國10月31日無協議脫歐的情形。而約翰遜不惜以國內股市匯價波動、貨品入口許可未知、交通航運混亂、居英歐人身份未明、北愛爾蘭邊界不清等等，諸多一旦英國斷崖式脫歐而出現的重大危機作賭注，以換來歐盟讓步，有如唐吉訶德以一國敵28國的豪氣，將會是英雄還是笨蛋，很可能只是一線之差。

歐洲大選極右雖然大勝，但說到要顛覆歐盟體制仍是言之尚早。而在大選中幾近全滅的保守黨，其儲君約翰遜繼續向國內硬脫歐派靠攏，妄想要以斷崖式脫歐威脅布魯塞爾就範，亦很可能是同樣過於樂觀。相反在大選中大有斬獲，力克兩個傳統大黨的自民黨及綠黨，則反映其背後主張二次公投的強烈民意。文翠珊雖已是明日黃花，脫歐死局依然未有起死回生之兆。二次公投，會是英國民意今後的方向嗎？