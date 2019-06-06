法律界憂慮《逃犯條例》非無理　林鄭月娥不應迴避質疑

法律界於周四（6月6日）發起黑衣遊行，反對《逃犯條例》修訂草案。大律師公會、法律界全體選委及律師會亦已先後發聲明，力陳修例之弊。其中，認為香港法庭沒權力為逃犯人權把關的疑慮，近日亦在文子星案中得到確認，可見法律界及社會的反對聲音並非無理。故此，當局應考慮再次修訂草案，將人權保障明文列在條例中。

根據案情，印度裔男子文子星涉嫌向恐怖組織提供資金、搶劫和策劃恐怖活動等，被國際刑警發出紅色通緝令。由於印度政府與香港簽有逃犯移交協定，故向港府申請引渡文子星回國受審。這次交付程序，東區裁判法院近日正在審理。

法院：交付程序不包括人權審查

代表文子星的大律師、香港大學法律學院副院長楊艾文在庭上指出，文子星若被移交到印度，將面臨殘酷及不人道對待，違反《香港人權法案》，因此要求法庭否決移交申請。然而，這個論點受到代表印度政府的資深大律師華偉思（Wayne Walsh）質疑。兩地的移交協定與《逃犯條例》大致相同，沒有列明公平審訊等人權保障是移交的必要條件，故此華偉思認為法庭沒權力以《香港人權法案》審查移交申請。

周三，裁判官確認華偉思的看法，駁回了楊艾文的論點，指出法院只依照移交協定審查交付程序，並不會考慮《香港人權法案》的條款。

須知道香港政府與其他司法管轄區達成雙邊協議，是基於對其司法體制的信任，認為可大致保障被移交者的權利。在此等情況中，被移交者會否面對不公對待，已獲關注，更何況與非協議地區的移交安排？

而政府當前修訂《逃犯條例》，正是處理與非協議地區的移交機制，但同時又拒絕在條例中明文保障人權。當局甚至多次以「眾人皆醉我獨醒」的口脗指出，反對聲音誤解了修訂草案，而草案對被移交者的人權保障已經充足。就此，文子星案可謂間接印證了法律界一直的說法，即在逃犯移交的審查上，法庭只得非常有限的權力。社會上普遍均由此認為，被移交者的基本人權，例如公平審訊權等，不輪到法院把關，而是取決於政府的判斷。

當然，文子星案仍在審理當中，尚未知將來會否有上訴，亦不知上訴會否帶來新的理解。但值得指出的是，華偉思曾在律政司負責引渡和司法互助多年，並掌管國際法律科，故此他對香港的引渡機制瞭如指掌。就此，林鄭政府須正視坊間憂慮，將人權審查明文列在條例之中，而非如現方案的行政安排。

律師會認為，修訂《逃犯條例》影響深遠，該全面諮詢，不應急於修法。圖為律師會會長彭韻僖。（資料圖片／盧翊銘攝）

律師會：特首審批非保障機制

更重要的是，《逃犯條例》修訂草案的保障不足，已經不是個別法律學者或大律師的意見，而差不多是整個法律界的共識。在修訂過程之初，大律師公會已經發表意見書，指出政府沒有足夠理據修例，而且草案削弱了原有的把關機制，實為不可。至4月，全體法律界選委，促請保安局撤回《逃犯條例》修訂草案，認為草案一旦通過，會嚴重損害國際社會對香港刑事司法制度和人權保障的信心。到本周三，代表事務律師、向來被視為立場保守的律師會，亦發表公開聲明，從多個角度力陳草案的不足。

3月4日：大律師公會發表意見書，指出《逃犯條例》修訂方案的不足

4月2日：大律師公會再發表意見書，批評《逃犯條例》修訂草案

4月8日：全體法律界選委發表聲明，促請政府撤回《逃犯條例》修訂草案

6月5日：律師公會發表意見書，批評《逃犯條例》修訂草案

律師會在意見書中指出，根據目前的修訂草案：

● 被移交者不可以挑戰申請方提出的證據，對其保障不足；

● 行政長官非普選產生，而是政治任命官員，由其審批移交申請並非一種保障機制；

● 政府可以修訂《刑事司法管轄權條例》，處理港人在外地的謀殺案；

● 政府應該展開公眾諮詢，並詳細交代中國與外國政府的引渡安排、外國國內司法管轄區之間的移交安排等。

至此，大律師公會、律師會、法律界選委均已拿出理據，反對政府的修訂草案，還未算上有資深法官匿名向路透社表示，修例並不可行。而法律界已發起了回歸以來的第五次黑衣遊行，反對政府勉強修例。換言之，可以說整個法律界都已經表態反對《逃犯條例》修訂草案。

特首不能再做鴕鳥

面對如此情況，當局已經再沒有理由推搪，聲稱這是誤會、無理據的憂慮云云。更重要的是，政府若然真的自以為有理，便不應該拒絕與法律界選委會面。選委之一、法律學者張達明批評政府「不願意面對現實」，實非無理。

下星期三（6月12日），草案將在立法會全體大會舉行二讀，立法會議員屆時可以提出修正案。特首林鄭月娥實應把握這段時間務實完善草案，或考慮先以較少爭議的方式修改《逃犯條例》，在下個會期再從長計議。否則，隨民間的反對聲音升溫，這不只會是林鄭月娥個人的政治危機，亦可能令香港陷入一場充滿未知的鬥爭。