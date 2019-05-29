逃犯條例的民意與商界聲音　林鄭政府站在哪邊？

「惡法不撤，師奶罷工。」反對修訂《逃犯條例》的聲音近日遍地開花，不只多間學校的師生發起聯署，連「師奶」也矢言要拉倒法案。 另邊廂，商界代表再獲保安局接見，其提高刑期門檻的建議更獲認同；華人置業前主席劉鑾雄隨即撤回司法覆核申請。 兩種同是質疑的聲音，兩個截然不同的對待。社會不禁疑問，林鄭政府在修訂《逃犯條例》一事上到底站在哪方？

特首林鄭月娥的母校嘉諾撒聖方濟各書院、保安局局長李家超的母校九龍華仁書院、律政司司長鄭若驊的母校嘉諾撒聖瑪利書院等，皆有師生和校友發起聯署，反對《逃犯條例》修訂草案，批評政府漠視民意。

更重要的是，反對聲音遍地開花，短短一、兩日之內已經遍及逾百間學校和大專。

聯署聲明遍地開花

固然，如教育局局長楊潤雄所言，部分師生和舊生聯署並不代表整間學校的立場；而且，法例修訂亦非鬥人多，否則容易淪為民粹政治。然而，圖以「聯署不代表全校」、「政治不應干預教育」等言詞為爭議開脫，只會有失焦點，因為關鍵始終在於，反對者的批評和憂慮是否成理。

值得留意的是，各校的聯署並非一式一樣，搬字過紙。相反，大部分聯署發起人皆自擬聲明，例如針對政府的諮詢期過短，不滿政府不肯考慮其他可行方案，還有草案「直上大會」的壞先例等。由此可見，不少聯署均是經過思慮，具體指出政府方案或做法的不妥之處，值得當局虛心聆聽。

然而，林鄭政府會兼聽甚至接納反對聲音嗎？對此，社會難以樂觀。舉例說，多名外國駐港領事對修例有所保留，歐盟更向香港政府發出外交照會，特首林鄭月娥卻自言「聽不到條例有何問題」，還說是外國領事未能準確理解條例，擔心過慮。外交官的意見尚且如此看待，學界聯署和「全港九新界離島師奶」的意見，特首又會看得起、聽得進嗎？

——聽得進，若是商界提出的話。周一（5月27日），保安局局長李家超與香港總商會會面，商會提出三個要求，包括將移交門檻由刑期三年提高至七年，移交要求須由中央最高機構提出，政府亦要考慮人權保障。僅一天後，李家超接受傳媒專訪，表示會認真考慮將刑期門檻提高至七年，以及移交內地的港人逃犯可申請回港服刑。

自由黨鍾國斌表示，據他了解，《逃犯條例》修訂將會作數項調整，包括將移交罪行刑期門檻增至7年，以及將追溯期與相關罪行的最高刑期掛勾。（資料圖片/吳煒豪攝）

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提高刑期門檻 商界收貨

從讓步的時間和內容來看，政府顯然接納了商界的意見；自由黨鍾國斌亦向《香港01》表示，《逃犯條例》會將追溯期與刑期掛鈎，逾期不究。被澳門法院判囚五年多的華人置業前主席劉鑾雄在周三（5月29日）發表聲明，撤回或中止《逃犯條例》的司法覆核申請，足見政府接納商界的建議、提高刑期門檻，等如給予了劉鑾雄很大的保障。劉鑾雄更在聲明中自言是愛國愛港商人，全力支持政府施政，全然打倒之前開打司法戰的立場。

坊間和外國領事的是質疑聲音，商界代表的也是質疑聲音，但林鄭政府對前者不屑一顧，甚至不予接見；對於後者，當局卻連番與商會見面，甚至先後兩次讓步。由3月的第一次讓步，從移交罪類中剔除多項商業罪行，至今次將刑期門檻由三年提高至七年，政府由始至終都沒有具說服力的原則或法理依據，說明為何修例方案必須如此。許多有理有據的反建議，例如是立法會議員田北辰的港人港審方案，獲得基本法委員會委員陳弘毅認同為合法和可行，政府也只一兩句簡單否定。

由此可見，政府在這次修例爭議中，既非站在人多、廣大民意的一方，也不是站在道理那邊。政府的取與捨、堅持與讓步，全看發聲的人是否財雄勢大，在立法會中是否擁有關鍵幾票。在目前建制派佔大多數議席的情況下，政府只求經民聯、自由黨等商界代表投下贊成票，而不顧修例方案是否合乎法理、可否保障人權。

《逃犯條例》修訂工作原為應做之事，惟林鄭政府手段如斯低劣，令反對浪潮有破竹之勢。距離6月9日大遊行及6月12日立法會二讀尚有兩星期，政府若再不問情理、偏幫商界利益，這不只會令民主和建制派的對立惡化，更會加深階級撕裂。一次修例，可謂令林鄭月娥的管治能力完全見底。