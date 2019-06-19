【風季再臨】汲取山竹教訓　颱風措施須檢討

去年颱風「山竹」襲港，癱瘓全港交通，更對環境造成極大破壞。一年後，政府仍欠清晰有力的復工措施，一眾打工仔恐怕仍要在極端天氣下上班。沿海一帶民居仍未有妥善設置防洪措施，如杏花邨更出現廣泛水浸。另外，截至本年初，「山竹」造成的塌樹斷枝仍未完全清理，阻擋行人去路。以上種種情況反映政府對颱風的預防、應變以及善後工作均欠妥善處理。風季將至，若政府仍未改善相關措施，恐怕又會弄得滿城「風雨」。

超強颱風山竹吹襲過後，大批被迫上班的打工仔迫爆港鐵站。（資料圖片）

修訂《守則》欠效力 保障僱員須立法



「山竹」襲港後，路面滿目瘡痍，上班族要越過重重「路障」趕上班，特首林鄭月娥只鼓勵僱傭雙方「互諒互讓」，惹來民怨沸騰。上周一（6月3日），勞工處公布新修訂的《颱風及暴雨警告下工作守則》（下稱《守則》），加入勞資雙方應事先協定復工安排的建議，且在八號風球取消前，若出現「極端情況」，如廣泛地區水浸、交通嚴重受阻，和嚴重山泥傾瀉等，政府會發出公布通知僱員在風球取消後兩小時留在原來地點，完善《守則》指引內容。



然而，《守則》只具參考作用，無法律效力。颱風甫過，僱主以懲罰性措施強迫員工復工情況屢見不鮮，進一步反映勞資權力不平等。政府在欠缺法律基礎的《守則》作出修訂，恐怕白費心機，其保障內容只流於空談，成效成疑。如政府有心保障一眾打工仔在惡劣天氣下的安全與權益，除了提供颱風後的上班指引，更應通過立法規定惡劣天氣停工，以進一步完善災後安排。

山竹襲港翌日，港鐵東鐵線故障，不少港鐵站出現上班族趕上班而爆滿的情況。（張浩維攝）

預警機制可取 防洪措施宜加強



除上班受影響，沿海居民也受天災所困。本年三月，渠務署新增三個「越堤浪點」，即易受海浪沖擊的海濱地區。其中以杏花邨為例，其位於東南沿岸，因無外島阻擋海浪，多年飽受風災水淹之苦，上年被「山竹」催殘後亦淪為澤國。



渠務署現時於7個風暴潮點及杏花邨越堤浪點，設立風暴潮預警機制。當天文台預測24小時前有機會出現水浸，會通過流動應用程式通知相關屋苑作出戒備。誠然，預警機制能提升居民的防災意識，有助於風暴來襲前採取預防措施，確為善政。

然而，要從根源上保障居民免受水浸困擾，更重要的是盡快檢視沿海低窪或當風地點的情況，從結構性措施下手。例如及早完成將軍澳南海旁的土堤及排水設施，以及盡快檢視鯉魚門和大澳等地的擋水板，以防止海水倒灌繼續肆虐。

山竹吹襲杏花邨，風暴潮摧毀岸堤。（資料圖片）

塌樹清理效率緩慢 樹木政策管理不善



每逢颱風來襲，均有大量樹木被連根拔起，塌樹問題不但影響交通服務，更有機會傷及途人。「山竹」期間，政府共接獲超過60,800宗塌樹報告，截至今年3月11日，仍有588個塌樹斷枝尚待清理。大樹倒塌阻礙道路，市民需攀過重重障礙，方可前行。長春社總監蘇國賢指出，政府多在細小地方種高大的樹木，即所謂「盤景樹」。現時一棵十多米的大樹生長面積只有約1平方米，和約20至30厘米深度，因此塌樹被翻出的樹根多較短淺，未能抵受強風吹襲。

受超強颱風「山竹」吹襲影響，去年多區出現塌樹。（資料圖片）

據保安局數字顯示，政府各部門於「山竹」的善後及修復工作開支竟高達6.6億，巨額的花費卻換來緩慢的效率，歸根究柢，問題出於政府對樹木的管理不善。 政府雖於2010年成立樹木管理辦事處（樹木辦），以「綜合管理」的方式協調各政府部門之間有關樹木方面的工作，但樹木管理的質素並無因為樹木辦的成立而提高。2014年關於加強樹木安全的工作審計報告指出，各部門對路旁樹木的護養責任一直有爭議。樹木辦雖然制定了樹木管理和種植等相關的指引，但由於未有相關法例迫使各部門執行，因此難以發揮帶領各部門的作用。



現時未有一套有效的行政措施或法例保護樹木，以致樹木可能基於護養不妥而容易遭颱風吹倒，例如當風位置本應配合環境，改種更多小型的原生品種，減少樹木因爲颱風而倒塌的風險。故此，《樹木法》有必要及早訂立，為樹木管理提供法律框架，賦予當局實質權力，才能有效統籌樹木管理。

