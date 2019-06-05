【颱風山竹】去年風災致斷水斷電　杏花邨居民今年準備三寶應對

踏入6月，風季開始，颱風隨時來襲。去年超強颱風山竹襲港，全港滿目瘡痍，沿岸地方更被風暴潮蹂躪，不少人仍歷歷在目。 居於打風「重災區」的東區家長教師會聯會副主席趙明，憶起去年9月中「山竹」吹襲時，仍心有餘悸。當時他一家所住的大廈電錶房被浸壞，全幢樓斷水停電數日，猶如置身孤島。經過去年的經歷，他今年預備「應急三寶」，在一旦有颱風來襲前，會預先購置樽裝水、電筒、流動充電器充足電，以應對歷史可能重演；最壞情況下，一家七口只好搬到親戚家暫住。

超強颱風「山竹」距今近九個月，杏花邨海傍仍未完成修葺。（高仲明攝）

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突然停電 淡水沖廁水都停

「山竹」去年襲港期間，蹂躪本港多區。位於海濱的杏花邨，多幢大廈因此停水停電數日。居住該區十年的趙明一家親歷其中，猶如置身孤島。「好像在一個孤島中，當時正看電視，突然失去天線（訊號），起初以為這是短暫，但之後連電都沒有，沖廁水和飲用水都沒有了。」

趙明逐致電管業處和區議員，但電話都未能接通。徬徨無助之際，幸好家有流動充電器和電筒照明，但卻要捱過炎熱晚上。

趙明形容打風後翌日，街上一片狼藉。（高仲明攝） 風後一片狼藉 感到如同《明日之後》 風後翌日，街上一片狼藉，趙明本以為只會在電影出現的橋段，活生生呈現眼前。「我們嘗試到街上，會想起一套電影《明日之後》，原來（水浸）高位可以很高，不像一般災難性，以為電影才會有的橋段，現實原來會見到。看到整個地方的坑渠蓋都被吹起、近海皮的欄杆都被吹爛。」他形容災難性是前所未見。

經過「山竹」教訓，趙明稱物業管理公司已向住戶索取電話號碼，日後會透過WhatsApp通知住戶災情。他亦會預先購買足夠樽裝水、電筒和流動充電器都會預先充電，以備不時之需。不過，若情況不理想，例如長時間停電，就不排除到親戚家中暫住。

杏花新城的物業管理公司已在大廈加建高於一米的擋水閘，以防再有風暴潮來襲。（高仲明攝）

為應付未來超強颱風吹襲對基建的挑戰，康文署正在杏花邨遊樂場興建堅固的花糟或圍牆。至於物業管理公司亦在大堂安裝擋水板，但趙明擔心，由於擋水板未有「封頂」及未有排水位，當海水從頂部湧入時，大堂會頓成澤國，管理員及居民難以撤離。

此外，經過「山竹」一役後，海傍的花槽不見花草，只剩泥土。趙明憂心花槽的泥沙會再被翻起，淤塞渠道。而地下容易被吹起的砂磚亦犯同一毛病，應改用其他物料。

↓↓↓2018年「山竹」吹襲杏花邨的情況↓↓↓