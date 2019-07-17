「滾回你的國家！」　特朗普再打種族牌只為連任

選舉近了，美國政壇繼日前爆出民主黨內部的「當權派」及「四人幫」之爭後，又爆出種族主義風波。總統特朗普在社交網站Twitter發炮，攻撃民主黨有「四人幫」之稱的四名少數族裔的新科女議員，科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）、奧馬爾（Ilhan Omar）、特萊布（Rashida Tlaib）、普雷斯利（Ayanna Pressley）。特朗普稱她們來自的國家腐敗無能，卻不斷批評美國政府，為何不滾回她們的國家，給我們看看一個政府是如何運作的。此發文引起了軒然大波，政壇中人紛紛譴責，就算以特朗普的標準來說，這番言論的質素亦已屬新低。

特朗普的言論被視為種族主義的原因，是因為該四名少數族裔的女議員中，只有一名不在美國出生。奧馬爾本為東非國家索馬里人，但年僅六歲時已移民，十歲時已移居美國。其餘三名女議員皆為土生土長的美國人，特萊布在美國密歇根州底特律出生，雙親為巴勒斯坦移民。科爾特斯是地道的紐約人，其雙親來自波多黎各，而波多黎各成為美國屬土已過百年。普雷斯利是俄亥俄州出生，芝加哥長大的非裔美國人，所謂她「來自的國家」本來便是美國，又何來「滾回她的國家」呢？因為她們的膚色便假定她們不是美國人，此便是種族主義最典型的表現。

特朗普不點名批評4名民主黨員「應回去爛掉且充滿罪惡的老家」，引發千層浪。（美聯社）

然而特朗普身為一國之首，從商之時旗下集團又僱用了大量有色人種，又怎能不知道非白人不一定是不是美國人呢？挑動種族矛盾，是特朗普屢試不爽的政治操作。早在奧巴馬競選總統時期，網絡流傳奧巴馬非於夏威夷出生，因此不符合擔任總統的資格之陰謀論。而特朗普便是當中散播此陰謀論的主要旗手之一，不斷質疑奧巴馬的參選資格。奧巴馬出生地陰謀論一度甚囂塵上，原因是其黑人的膚色、父親是肯尼亞人的背景，歸根究底便是種族偏見。由於奧巴馬全名為巴拉克．侯賽因，也令其為秘密穆斯林的謠言廣為流傳，此亦為另一種種族偏見。

不遲不早，特朗普偏偏在此時炮打「四人幫」，旨在分化因邊境撥款問題而鬧得熱哄哄的眾議院院長佩洛西（Nancy Pelosi）為首的「當權派」，以及「四人幫」所代表的民主黨黨內左翼進步派，但特朗普的如意算盤更不止於此。不論是之前多次的種族主義言論，還是今次炮打「四人幫」的發文，特朗普都以挑動其支持者為核心的白人選民的排外情緒。白人至今仍然是美國最大的選民群體，上屆的總統大選以近六成比例倒票給特朗普，其中白人男性更是達六成有三。要鞏固這批選民支持，特朗普不斷貶低其他族裔以加強其優越感，例如把有色人種的議員都打成不愛國的外來移民，以唱衰美國、破壞美國為己任，以此加強白人選民的敵我矛盾，提高其投票意欲。

面對特朗普的邪惡用心，佩洛西也一語道破——他「令美國再次偉大」（Make America Great Again）從來都是要令美國再次是白人的（Make America White Again）。（GettyImages）

特朗普煽動其支持者的仇外情緒多不勝數。君不見特朗普近年不斷大肆渲染中美洲移民的問題，描寫成大量中美洲的毒梟及罪犯湧入美國，將為美國帶來國安危機，令奉公守法的美國人安全危在旦夕云云。他日前指令副總統彭斯到了德州南部一家收容所視察。本來收容所可讓傳媒拍攝一些較人道的場景，彭斯卻到了一處大量身體黝黑、衣衫襤褸的男子擠在鐵絲網後的一隅，向彭斯呼叫的場景。其擁迫情況令人震驚，衞生環境惡劣之狀況，可從彭斯嗅到室內氣味流露的表情中可窺一二。特彭二人向全美呈現移民受如此不人道對待的情景，雖然受到自由派的眾矢之的，卻向其支持者展現了其對移民採取強硬手段，捍衛美國國土的守護者形象。

儘管如此以打種族牌去分化國內種族的做法，不利國家的團結和諧，卻正符合特朗普好走偏鋒的極端性格。特朗普上屆以相類似的手法，結果爆冷贏出選舉人票而登極，難免不會食髓知味，意圖進一步鞏固作為國內最大選民人口的白人選民，不惜訴諸白人至上主義、煽動仇外情緒，並以如此露骨的種族主義言論攻擊國會議員，背後的算盤，便是打賭美國大部份心底深處始終都是種族主義者。面對特朗普的邪惡用心，佩洛西也一語道破——他「令美國再次偉大」（Make America Great Again）從來都是要令美國再次是白人的（Make America White Again）。

佩洛西也暫停與進步派同室操戈，在眾議院通過譴責特朗普，更得到四名共和黨人倒戈支持。而在特朗普愈加操作種族牌下，美國人在明年大選要面對兩個願景抉擇，一個是白人至上、男性至上、保守主義、孤立排外、相信叢林法則的美國，一個是種族多元、兩性平等、進步主義、自由開放、人道關愛的美國。