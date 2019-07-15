「當權派」惡鬥「四人幫」——美國民主黨的路線之爭

「當權派」、「四人幫」，乍看似是中共文革時權鬥的用語，想不到過了五十多年，竟於廿一世紀的美國政壇重新出現，用以形容民主黨兩條路線日益浮面的矛盾和衝突。

上月尾，民主黨控制的眾議院推動一宗美墨邊境事宜的撥款，四名民主黨眾議員聯署反對，指其只會助長拆散家庭、不人道的移民政策。該四名合稱為「The Squad」的議員，是科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）、奧馬爾（Ilhan Omar）、特萊布（Rashida Tlaib）、普雷斯利（Ayanna Pressley），皆是去年中期選舉中首度躋身國會的新科議員。科爾特斯為拉美裔波多黎各人，普雷斯利是非洲裔，奧馬爾及特萊布則皆是穆斯林。四人除了全為少數族裔外，亦皆屬女性，也是黨內的左翼進步派代表，其中科爾特斯更是傳媒的寵兒，成為了年輕人及社會主義回潮的一面旗幟。

此四名新科議員的聲明，引來黨內「當權派」之不滿。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）便嗤之以鼻，指「那些人擁有大眾的甚麼的，以及他們的Twitter網上世界（have their public whatever and their Twitter world）……但他們沒有任何跟隨者。他們只有四人，而這是他們所得的選票。」對此輕視之態度，科爾特斯便反撃指，「那些『大眾的甚麼的』是大眾的情感，而把握力量去轉變，是我們在這國家帶來有意義改變之途徑。」雙方你來我往，好不精彩。

新科紐約州聯邦眾議員奧卡西奧－科爾特斯是當今炙手可熱的民主黨政治新星。（Getty Images）

事實上黨內當權派及進步派的齬齟，早在中期選舉民主黨重奪眾議院時已發生。當時年屆七十有八的佩洛西欲重掌議長一職，卻遭黨內年輕進步派反對，指需要注入新血，革新黨內領導層。黨內雖然最終達成共識，但兩派在意識形態上的根本分歧，令之一直處於緊張狀態。如科爾特斯早前提出的「綠色新政」計劃，佩洛西便對之大潑冷水；奧馬爾捲入反猶風波，黨內當權派便立即嚴厲譴責，令兩派蒙上不少陰影。

再往前回看，其實民主黨的左右之爭，在上屆總統初選中由左派的桑德斯（Bernie Sanders）力撼黨內眾星拱照的希拉里時，已經萌芽。桑德斯以建立全民醫保、提高最低工資、全民大學學費全免、破除金權選舉等議題贏得了口碑。去年末不少採納其主張的素人皆勝出選舉，更令左派的聲勢大振。今年民主黨總統初選的候選人，便紛紛擁抱桑德斯的主張。民主黨全黨向左轉的態勢，經已勢不可擋。而前副總統及本屆總統參選人拜登的民望拾級而下，而跟其同屬上一代政治人物的佩洛西亦面臨新科議員的不斷挑戰。由美版「四人幫」領導的一場左翼「文化革命」，或已悄然降臨到國會山莊上。

美國眾議院首位索馬里裔穆斯林議員奧馬爾（Ilhan Omar）早前反對以色列遊說集團影響美國政壇的言論被扣上「反猶」帽子。（Getty Images）

這些路線之爭，亦曾出現於幾年前的共和黨內。共和黨內的右翼民粹茶黨運動一直致力挑戰華盛頓的政治精英階層，為共和黨的當權派帶來極大麻煩。其於2013年便威脅要廢除時任總統奧巴馬的醫保法案，否則便拒絕通過任何撥款，最終導致聯邦政府停擺。面對黨內愈加強硬的茶黨份子，時任議長博納（John Boehner）不堪壓力辭職，被視為黨內右翼的一大勝利。

比起共和黨的右翼茶黨份子，民主黨「四人幫」顯然未有可相比擬的政治能量，然而社會日益左傾，黨內新舊交替，佩洛西等「當權派」若一再視此民意之逆轉等閒視之，難保不會使黨爭愈演愈烈，最終導致大分裂。此時特朗普亦樂於推波助瀾，叫那「四人幫」滾回他們的國家。然而該四名女議員中三名都是美國土生土長，其餘一名的奧馬爾早在十歲已移居美國。佩洛西此時也不割蓆，出言維護「四人幫」，斥特朗普排外、種族主義，又稱「多元是我們的長處，團結是我們的力量」。看來在特朗普面前，民主黨縱有眾多紛爭，都仍能達致「We Connect」。