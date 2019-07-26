山雨欲來社會憂心忡忡　特首林鄭怎仍聽之藐藐

這兩個月來，社會戾氣有增無減；7月21日元朗嚴重襲擊事件後，有市民號召到元朗遊行，更有一股山雨欲來之勢。顯然，社會上下都明白暴力不能解決問題。憂心忡忡的各界希望力挽狂瀾，促請特首林鄭月娥成立獨立調查委員會以紓解民怨，為何她仍然聽之藐藐？

元朗白衣暴徒襲擊市民的事件，令社會各界不分陣營均感到震驚。然而，市民號召在緊接的周末往元朗發起遊行，更加令人感到憂慮。一來，他們不知道警方能夠有效的維持秩序，防止市民發生衝突；二來，他們亦不肯定元朗鄉民與示威者能否保持冷靜，互不挑釁。

在遊行前幾天，元朗居民已經如臨大敵，有消息傳出不少商舖屆時會落閘，寧願不做生意也不想惹上麻煩。在他們的理解中，若然示威者果真前往元朗，那地就會成為一個火藥庫，即使雙方嘗試克制，但只要有人擦槍走火，再小型的口角或衝突也可能迅速升溫，令局面一發不可收拾。

歇斯底里的呼聲

危機當前，警方發出反對通知書，否決元朗的遊行申請。然而，不少市民表示即使沒有不反對通知書，他們仍然會前往元朗。山雨欲來，衝突看似難以避免，叫社會怎能不憂心？中大前校長沈祖堯、港大微生物學家袁國勇、商人王維基等35人，在短短幾天內第二次發出聯署公開信，表示隨着暴力升級，獨立調查已是刻不容緩；前政務司司長陳方安生、前保安局局長黎慶寧等34名政界人士亦聯署，強烈促請政府設立獨立調查委員會；逾百名行政主任、政務主任等亦發起匿名聯署。

在短短數天內，社會各界紛紛緊急發聲，無疑是為了元朗遊行而着急。其中，王維基在社交媒體公開表示，「我們（這班老人家）沒有暴力，只有氣力寫了幾百字的論點，跟你講道理。你有理會嗎？你有用行動來回應、去制止社會的分裂嗎？如果星期六攪出人命，無論是那一方面的「錯」；你、你的司局長和行會成員都必須要負全責。」

經過這段日子的發展，社會的共識顯然是不能使用暴力，暴力不能解決問題。亦因如此，各界才會再三敦促特首林鄭月娥回應訴求，為貼近臨界點的社會降溫。縱然獨立調查委員會不可能是靈丹妙藥，一下子解決政府管治的所有問題，但它已成眾望所歸的選項，乃社會重返正軌的必要第一步。唯有透過獨立調查而找出真相，才能令社會逐漸走向復和。

在6月，林鄭月娥已曾錯了一次，因為漠視民意而釀成6月12日金鐘大衝突，令多名市民和警員不必要地受傷。同樣的錯誤，林鄭月娥萬不能再犯一次，她亦不能夠抱僥倖心態，因為市民寶貴的安危不能用作賭注，亦沒有人能預視將來會否有更多的危機。香港社會是否要承受無謂的損失，可謂全繫林鄭一念之間。