戾氣滿城　香港人需要真正的「和理非」

7月21日元朗嚴重襲擊事件後，有市民號召7月27日元朗遊行，令社會有一股山雨欲來之勢。大專院校校長、中學校長等先後發表聲明，呼籲市民不要參加元朗遊行；警方發出「反對通知書」，不批准市民當天發起或參與遊行。種種跡象都說明了，香港人真的要停一停，想一想。

元朗白衣暴徒襲擊市民，這件事本身錯綜複雜。當中既有警方涉嫌不執法的問題，亦有元朗鄉民的暴力問題。後者對社區的影響，更是有目共睹：襲擊事件翌日元朗人不敢外出，市內被形容如死城。

沒有人能接受用暴力解決問題，但在元朗遊行可能會引起市民之間的衝突，卻是不爭的事實。警方基於安全理由，對遊行申請人發出反對通知書，即使一些人未必同意，但對社會整體而言是可以接受的。集會自由當然是公民權利，但警方也有責任維護公眾安全、維持社會穩定，包括意欲舉行公眾集會的市民的安全。

同樣地，所有原本打算參加遊行的市民亦有責任照顧自己和別人的安全。考慮到潛在危險和警方的反對，他們應該改變原訂安排，不要冒險參加。要表達政治訴求，不急於一時，不限於一地。如果有人企圖將遊行變成「挑釁」，相信更不會是大多數市民願意看見的。

依然會有人滿有一腔熱血，以為只要打醒十二分精神便不會有意外。然而，他們必須知道即使自己可能按捺得住，但只需要另一方不夠耐性，衝突或暴力便會發生。而且，在大街上遊行時候的情緒一般都比較高漲，屆時會否按捺不住，並非我們能夠事先在家中冷靜地準確評估。

香港人真的要停一停，想一想。(資料圖片)

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經過這一個多月，香港可謂充滿戾氣，每一個陣營都對另一個陣營非常不滿。從早前的「連儂牆」口角和打架事件便可見，市民間的衝突隨時發生。而元朗在7月21日後，更成為了一個非常高溫的火藥庫。即使遊行人士和當區居民有心保持克制，但只要任何人一不小心態度較差，便容易擦槍走火。即便是小型口角，也可以迅速令局面一發不可收拾。

香港陷入了這種局面，連一個地區遊行也令全社會憂心忡忡，實在叫人扼腕。或許我們都忘記了，不論對方是什麼政見、任何立場，對方也是這個社會的一分子，而不是要你死我亡的敵人。故此，在遊行、示威和任何場合，我們都不必主動與人起衝突。遇上口角，能夠心平氣和地調解，那便盡力調解；若然暴力衝突已經發生，便應該以安全為上，暫離風眼處，並呼籲別人離開。

一個真正的「和理非」，不只是以「和平、理性、非暴力」為口號那麼簡單，而是明白「和平、理性、非暴力」的可貴之處，同時能夠感染別人也採取「和平、理性、非暴力的方式處理事情。香港人向來被譽為聰明、醒目，大概會明白李小龍所講的「Be Water」，其文意的源頭是老子的「上善若水」，它的出發點是「善」，而且是「上善」，顯然不是指暴力。對於一些人，如果他誤以為李小龍的專長是武術，所以暴力是被鼓勵的，那就更辜負了這位武者的精神，因為「Be Water」除了是武術的技巧之外，更關鍵的就是一種「上善」的前提，這樣一位武者不鼓勵暴力，而且根本不認為暴力是解決問題的方法。