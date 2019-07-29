政府資助廢紙回收只解燃眉　長遠須提升競爭力

《香港01》上周五（7月26日）引述消息，環保署擬透過回收基金撥款，補貼前線回收舖，提高回收價格。業界認為，若然落實，有助支撐廢紙回收業，避免產業鏈停頓，維持拾荒者有最起碼的收入。 當然，補貼的作用猶如「吊鹽水」，隨着內地和東南亞進一步收緊廢紙入口標準，本地廢紙出口勢將更困難。要完善回收產業，政府、商界和民間必須合作，達致以下目標：廢紙再造廠要如期投產、及早開展分揀廢紙程序以提升回收質素、減少生產廢紙。

前線拾荒者經常受波動的廢紙回收價格影響生計。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

近月本地廢紙回收價不斷創新低，舖頭回收價每公斤只有兩毫，而且跌勢未停。不少回收商直言在做虧本生意，預備結業，年長拾荒者叫苦連天，廢紙圍城隨時重臨。

廢紙回收入寒冬 受制內地

有兩類因素導致如此景況，分別來自內地政策和業界。首先是政策因素。內地是本地廢紙主要出口地，而香港一向被界定為境外進口地。中美貿易戰開打之初，中國減少向美國購入廢紙，導致香港回收廢紙價格一度飆升，有回收商還稱供不應求。直至近月內地經濟增速放緩，廢紙回收需求量隨之下降，加上入口標準愈來愈嚴，而新一批內地進口批文未達，本地出口商嘗試轉運貨品到東南亞，但當地逐漸拒收。於是，本地回收價格一直被推低。至於業界因素，是指在上述產業和國際形勢影響下，近月內地龍頭廢紙再造廠大幅削低回收價，未能吸引本地回收商供貨。

有環保再造業組織向回收基金申請資助，支援行業。《香港01》引述消息指，資助有望獲批。具體來說，署方擬透過回收基金撥款1,500萬元補貼回收舖，提高回收價，鼓勵拾荒者回收廢紙。凡於一個月內回收20噸廢紙，津貼金額為一萬元，補貼量最高為130噸，金額為3.6萬元，為期一年。換算後，每公斤資助額平均為二至五毫。計劃若獲過，最快8月接受申請。

解燃眉後 還須提升回收質素

資助可說是解燃眉之急，但回收基金要跟申請者訂出完善的監察機制，確保補貼落到拾荒者口袋。該組織提出的是由出口商證明回收量，即事後取得資助，而且會落區巡查，確保重量磅沒有「出術」，減少紙皮淋水，回收價要合理。當局亦有意成立委員會，監察回收基金帳目，匯報情況，以及釐訂前線回收價。以上措施可取，若然計劃反應理想，運作順暢，回收基金應主動邀請申請方繼續申請，直至市場回收價格回升至補貼後金額。

當然，要落實各項監督，說易行難。單就淋水而言，少量淋水或許有助避免火警，而且方便堆疊紙皮上車，但不少拾荒者仍然替紙皮增重而大量淋水，希望多賺一點，但這會破壞紙皮質素，倒頭來難以出口。有環保組織呼籲資助計劃應該伴隨減少淋水運動，鼓勵長者響應，這建議值得支持。

廢紙價格持續下跌，前線回收商叫苦連天，拾荒者也憂心仲仲。（資料圖片／梁鵬威攝）

另外，政府和業界亦應繼續提升廢紙質素，尤其是分揀紙張一環，最佳做法是把廢紙完全分類為紙皮、報紙和辦公室用紙，並與蠟紙、熱敏紙、或者混合廢紙區分。內地在2017年拒收未經分揀廢紙，規定進口廢紙含雜質的比率不得多於0.5%，而且在今年底逐步停止進口可由內地資源替代的固體廢物，東南亞國家如印尼也從今年四月起亦跟從0.5%標準。回收基金現時有撥款鼓勵回收商聘請人手，提高分揀廢紙要求，亦可申請碎紙機、打扎機、運輸帶、壓縮車等機器，提升回收過程效率。此外，市民亦應多行一步，若要處理廢紙，市民可在屋苑、辦公室、商舖先行分揀，再交給清潔工人和拾荒者，減輕成本，由源頭開始增加廢紙出口競爭力。

長遠來看，政府要辦好廢紙回收廠房。政府去年底批出合約，在屯門環保園動工興建廠房，預計2023年投入運作，處理量每年30萬公噸，約為本港廢紙回收總量三分之一。初步計劃利用本地回收廢紙，製造高強瓦通紙及半乾漿等原材料和產品，在本地或境外市場銷售，更避免回收行業完全受制於境外市場價格波動。

「01觀點」近兩年前提及，回收紙廠必須有完整配套，才能發揮功效，這包括在上游層面，政府與業界商討收集和運輸廢紙的成本，必要時可分攤做好排污和減排工夫；在下游層面，訂出優勢產品，有力與境外對手競爭，以及鼓勵政府內部和大型企業優先採購。距離廠房落成時間充裕，政府可充分與業界籌謀，定出方略。