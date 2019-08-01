金權政治．右翼民粹．擁槍執迷——槍擊案暴露的「美國病」

美國又發生槍擊案。一名19歲的白人青年當地7月28日持AK-47類型的半自動步槍，闖入北加州著名美食節「吉爾羅伊大蒜節」（Gilroy Garlic Festival）亂槍掃射。包括一名六歲男童在內共四人身亡，另有12人受傷。

美國的槍擊案可謂無日無之得令人麻木。單在2019年，當地已有196宗槍撃案，導致196人喪生，逾700人受傷。每逢有傷亡，政治人物最多只是在社交媒體寫上「牽掛和祈禱祝福」（thoughts and prayers），卻對每日平添的鮮血和人命束手無策。這些蒼白無力的字句，早已令美國人憤慨，但在現時的政治體制內，利益集團盤根錯節，根本無法解決美國槍管問題。

要知道美國全國步槍協會（NRA）為當地政壇數一數二的遊說團體。單於2016年的美國大選，全國步槍協會斥資逾5,000萬美元，捐助86名候選人的競選活動，另又以逾1,100萬美元捐助特朗普，目的就是為保障美國槍械商之利益。其又以《美國憲法》第二修正案中「擁有和攜帶武器的自由」之條文，阻止進一步加強槍械管制。全國步槍協會此類遊說團體長年遊走於白宮與國會山莊之間，已成為積重難返的結構問題。

美加州美食節槍擊案：美國加州7月28日舉行吉爾羅伊大蒜節（Gilroy Garlic Festival）時發生槍擊案。有Twitter用户上載短片顯示，出席活動的人們在聽到槍聲後急忙逃跑。（Reuters）

自從特朗普煽動極右民粹思想而上台後，受白人至上主義影響的槍擊案更有上升趨勢。有指此次案件中的白人槍手曾於社交媒體教人閱讀19世紀一本在白人至上主義、新納粹主義、撒旦主義圈中廣為流傳，有種族主義、反猶主義傾向的讀物《拳頭即真理》（Might Is Right），又批評混種人、攻撃矽谷的自由派白人等。儘管此次槍撃案針對的美食節不是極右份子一向的目標，不過在特朗普治下由極右思想煽動的襲擊案增加，如去年駭人聽聞的匹茲堡猶太教堂槍擊案，可見一斑。

此類由白人極右份子發動的本土恐怖主義襲擊，不符合右派媒體自九一一以來總將恐怖主義跟穆斯林掛上等號的固有偏見，而美國社會無視國內極右思潮聲勢日益壯大的危機，特朗普實在難辭其咎。加上美國的槍械不設防政策，如此次AK-47類型的半自動步槍雖於加州禁售，卻可在鄰近的內華達州合法購得，令本土恐怖主義的危機更加惡化。

美加州美食節槍擊案：緊急救援人員7月28日在發生槍擊案的美國加州北部吉爾羅伊市（Gilroy）工作，現場當時正舉行吉爾羅伊大蒜節（Gilroy Garlic Festival）。（Reuters）

擁槍權派或者會質疑，就算沒有槍械，行兇者都可用刀等攻擊性武器，反而有槍的話當事人便可以之自衞。然而，支持管制槍械一派所反對的，主要為類似此次槍擊案中使用的半自動步槍或自動步槍。此類武器比刀等利器攻撃力更強、範圍更廣、速度更快。如2017年於拉斯維加斯一場露天鄉村音樂節發生的槍擊案，兇徒便是於32樓的酒店房內以半自動步槍亂槍掃射，造成58人喪生，此事若用刀、手槍等便難以做到。而且大部份美國人不是日常時候都攜槍，面對突如其來的槍擊根本難以招架。再者，近年不少槍擊案發生於校園，要中小學生帶槍上學根本不切實際。擁槍權派除了奉第二修正案為金科玉律外，其為了槍權以戾橫折曲的詭辯，亦足見其被意識形態捆綁的僵化及頑固。

一次又一次的槍擊慘案，暴露的是一種由上至下、根深柢固、難以革除的「美國病」。在上有權傾朝野的全國步槍協會，每個選舉年度斥資以千萬元計，收買政客，影響選舉，以維護槍械商的利益。政客亦藉此煽動草根人民近乎偏執的擁槍思維，以300年前的憲法為擋箭牌，對真正社會的問題卻充耳不聞。政客中又以特朗普的煽動極右民粹為甚，不斷以操弄種族、性別等議題分化美國民眾，結果卻令白人至上主義、新納粹主義等昔日被邊緣化的危險主張進入主流，也令本土恐怖主義升溫。

可惜，幾乎肯定的是，無論再多的人命損傷，槍擊仍會在美國不斷重現。此慢性結構性問題已深入骨髓，成為一種近乎不治的「美國病」。