民粹主義的傳染病——現實政治健忘症

縱觀全球政局，民粹領袖成功掌權已非新鮮之事，由羅馬到華盛頓、再由巴西利亞到馬尼拉，不管在朝還是在野，反建制思潮已成當代不可忽視的政治力量。可是，這批民粹領袖其實都有一個通病——現實政治健忘症。 以剛就任烏克蘭總統的喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）為例，日前（4日）他出席北約會議時，表明準備與俄羅斯談判，結束烏克蘭東部的戰爭，但他又在同場重申讓該國加入歐盟和北約的選舉承諾。這種脫離地緣政治背景、理想化的言論，若非刻意用以忽悠選民，就是反映出民粹政客的無知和誤判。更甚是，一旦這群打着反建制旗號的政客失信於民，選民亦不會重回溫和、中庸的政治路線，而是愈走極端，福禍難料。

正在拍攝《人民公僕》的澤倫斯基。如今戲劇卻變成現實。（路透社）

夾在美俄博弈的小國 不容無視現實政治

理論上，民粹主義之所以被學者和主流輿論認定為危險思潮，不在其煽情言論，而是在大開空頭支票的政治承諾中。誠如著有《什麼是民粹主義？》（What is Populism?）的普林斯頓大學政治學教授米勒（Jan-Werner Mueller）所言，民粹主義獨特之處，不在於慷慨陳詞，煽動群眾情緒，而是他們「自我貼金」，自封為真正的民意代表，佔據道德高地。操作上，他們常常會將「民眾」與建制置於對立面，劃出敵我分明的戰線，繼而提出難以實現的政治承諾。是故，民粹主義危險之處，不在於它順應民意，而是在重塑輿論焦點和期望，讓人置身於虛幻的政治承諾。

這種神奇的政治引力，可體現在剛上任的烏克蘭總統身上。澤倫斯基能從政治素人一躍成為國家之首，不單是靠着較健康和討好的形象（相比前任總統亞努科維奇、尤先科和波羅申科），同是他能觸及民眾最關注、最不滿的議題——寡頭政治秩序和烏克蘭危機。毫無疑問，政客順應民意解決社會問題，實屬任何政權的應有之義，惟開出任何政治承諾時，政客亦不可脫離身處的現實條件和局限，否則又與信口雌黃有何分別？

西方社會並不承認克里米亞是俄羅斯的一部分，並對俄羅斯及克里米亞實施制裁。烏克蘭對克里米亞實施貿易禁運，導致後者國內物價飆升。圖為克里米亞半島最大的城市塞瓦斯托波爾一處水果攤檔。（Getty Images）

然而，不論澤倫斯基同意與否，烏克蘭夾在美、俄兩國的博弈中，其外交政策的局限性是不容否定的政治現實，惟他近日的言論，正好反映出他對烏東危機始末的無知。事實上，若以單一事件來看，普京對烏東的作為甚有入侵別國、破壞國際法之嫌，但若將危機置於歷史脈絡，就會發現俄國多年來對北約（或廣義的西方）的立場並非單純為了擴張而擴張，而是透過擴張回應西方對俄國產生的地緣政治威脅。

誠如提出攻勢現實主義（offensive realism）的學者米爾斯海默（John Mearsheimer）所言，烏東危機是地緣政治學101的邏輯所致：在國際關係中，大國對其勢力範圍的潛在威脅常於敏感、不安的狀態，正如美國不容任何大國在西半球部署軍隊一樣。試想像，若中國在西半球牽頭組建軍事聯盟，更將加拿大和墨西哥納入其中，美國又會有何反應？同樣地，俄國一直告誡西方，北約東擴到俄國門前是不容接受的紅線，而2008年格魯吉亞一役也證明了俄國的「決心」。

2014年83.1%烏克蘭選民參與公投，當中96.77%投票贊成加入俄羅斯。2018年3月俄羅斯獨立民調查機構列瓦達分析中心（Levada Center）的調查結果顯示，86%克里米亞民眾仍支持併入俄羅斯，且認為入俄利大於弊。圖為克里米亞民眾手舉普京海報慶祝入俄。（路透社）

若澤倫斯基不能宏觀地理解該國身處的位置，就提出左右逢源（但不切現實）的對策，充其量只是討好選民的伎倆。這樣說，非要否定澤倫斯基對促成和平的努力，或是支持烏克蘭靠邊站，而是當俄國早劃下紅線時，北約成員資格和化解烏東危機根本就難以並存，就像現時亞美尼亞、摩爾多亞或阿塞拜疆等小國一樣，須在大國縫隙間找到微妙的平衡。所以，現實上要俄國首肯分離份子撤出東部，不難想像俄方將要求烏克蘭與北約、歐盟保持距離（即成員資格以外的關係）。試問在兩難局面下，澤倫斯基又怎能魚與熊掌兼得呢？

「民粹主義」何指是誰？ （視覺中國）

現實政治健忘症是全球通病

不過，民粹主義抬頭並非烏克蘭的特例，而是全球的通病，當中特朗普對中美貿易戰的言論，可謂是近乎「謊言」的意見。例如，自稱「關稅人」的特朗普曾在Twitter揚言中國已同意將美國進口車的關稅調低，惟白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）卻在事後「補充」希望中國能按美方的意願落實；另外，談到國內濫藥問題時，特朗普又指中國透過郵政系統將大量芬太尼（Fentanyl）輸到美國，試圖轉移視線，重塑輿論問責的方向。

大西洋彼岸的歐洲大陸，情況不遑多讓。在英國脫歐上，脫歐大旗手、前外首約翰遜（Boris Johnson）被指控公職人員行為失當，誇大英國每周上繳歐盟的金額；而現屆意大利的聯合政府亦在入不敷支的情況下，一邊提倡最低收入保障，一邊支持減稅，結果在去年就因為預算案的赤字目標，跟歐盟鬧得紅面耳赤。雖然各國民粹領袖的「失實意見」只出於個別政客，但若然他們的政治承諾最終被選民認定難以現實，其後果不止是個人信用破產，而是削弱了整個政治制度的認受性。

留歐派對於英國政客極為不滿，指責在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）不見影蹤、文翠珊是失敗者、約翰遜是騙子。（路透社）

必須強調，不少人也看輕了「失實意見」對民主政體的破壞力。儘管政客的言論投選民所好實屬無可厚非，但避重就輕、以偏概全的言論和倡議，大多僅是向選民陳述國家「要做什麼」，而沒有闡述「如何做」的關鍵環節。這種過份簡化社會問題的手法，不但無助選民認清變革的挑戰，更使大眾活在無痛脫歐、「輕易戰勝貿戰」等虛幻期許中。

對民粹政客來說，民主或許只是定期找人問責、下台的選舉遊戲，捱過了任期便成為歷史，但對屢次參與選舉的公民而言，積累已久的社會問題解決不了，自然會視之為民主選舉的缺失。可是，當「誰也代表不了我」成為多元社會的主流聲音，撕裂亦接踵而來，最後連政治是「妥協的藝術」也會化成一句空話。