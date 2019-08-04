社會暴力爆煲　誰願澆水降溫

周六（8月3日）多區出現示威，旺角、尖沙咀和黃大仙更演變成衝突，多人受傷和被捕。眾目可見，周末示威總是以嚴重衝突「收場」，香港的暴力情況可謂已經「爆煲」。

七一立法會衝突後，「01觀點」曾發文指出，「不能將香港推向暴力境地」。不幸的是，一個月過去，情況變本加厲。例如周六入夜後，一批示威者在尖沙咀警署外生事，先是以類似竹枝的工具破壞警署內的汽車，後來還以大型彈射裝置向來投擲雜物、生火等。警署內的警員保持克制，但在外的示威者卻沒有停手的跡象，一直生事約兩小時，直至大批防暴警察到場驅散。旺角亦有一批示威者全副裝備，不只配備頭盔，還有較專業的「豬嘴」、防護衣物等。即使速龍小隊和防暴警察已展開清場行動，但他們完全不打算退讓，擺出一副「迎戰」的姿態。

曾經，示威者以「不流血、不受傷、不被捕」作為規範，後來他們在七一闖入立法會，則稱那只是破壞建築物而非傷害他人身體。但隨事情發展，似乎所謂「勇武派」的底線一直向暴力方向推展，令社會擔心他們沒有底線，終會不擇手段。

8月3日晚上11時，再有示威者快閃圍堵紅隧。（羅君豪攝）

無可否認，「將香港推向暴力境地」不會只得一方。正所謂「一隻手掌拍不響」，林鄭政府懶理示威、警方有時未能專業執法，也有份令街頭衝突愈演愈烈。警方周六晚在黃大仙與街坊發生衝突，多次施放催淚彈，也為人詬病。但同情示威者的一方亦必須要問，他們是否想終有一天前線示威者沒有底線、不擇手段？若然不是，他們為什麼一再支持示威者的武力升級，而非疏導情緒，提醒他們三思而行，採取較和平、社會大多數人能接受的方式行事？若然好像周六晚，示威者在尖沙咀警署外生事直至防暴警察要清場，某些泛民議員才到前線呼籲警方克制，這又是否負責任的做法？

示威者會怒髮衝冠，那是自然之事，但他們和社會也須明白，若然沒有足夠的提醒和約束，情況便會如一匹脫韁野馬，示威行動橫衝直撞。周六那天有人在尖沙咀取下國旗拋在海旁，又有人「快閃」佔據交通樞紐紅磡隧道入口，這兩種行為縱然代表了示威者的不滿情緒，但本身都沒有實質作用，甚至折射出他們隨意甚或任性，在缺乏方向和深思熟慮下，胡亂行事。當示威者愈來愈失去規範和指導原則，這種匹夫之勇、一時意氣便會令示威活動變得愈來愈危險，對他們本身和整個社會都沒有益處。

昨日凌晨，示威者推進至黃大仙區，多名街坊下樓指罵在場警員。 （王譯揚攝）

沒有人想香港陷入暴力對抗暴力的境地。但我們還得承認，這兩個月以來，幾乎所有人都有份促成如今的局面。同情示威者的一方進退失據，未能夠拿捏應有的底線；支持政府和警隊的一方亦沒有是其是、非其非，並由警察去做一件他們本不應該做、亦沒能力做好的事——根治反政府示威，令警隊失去不少市民的信任。這個惡性循環每個星期都在發生，誰願拿出道德勇氣，真正為香港澆水降溫？