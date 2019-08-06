暴力示威　根本解決不了問題

持續了近兩個月的反修訂《逃犯條例》運動，近期演變為每到周末便上演警察與示威者的衝突，到周一（8月5日）民間發起罷工及七區集會，更觸發「遍地開花」的警民對抗，從天水圍、沙田、荃灣到尖沙咀，在任何一條馬路或公共場所，示威者所到之處，都可以被定義為示威戰場。衝突期間有多間警署遭示威者投擲磚頭、雞蛋等物件，沙田警署大門外更有示威者用雜物縱火，這些暴力行為明顯過火，絕不可取，必須批評。

警方周一公佈，6月9日至今已發射1,000枚催淚彈、160發橡膠子彈、150發海棉彈。然而，社會上下都知道，再多的子彈也解決不了社會問題；同樣地，示威者的破壞行為，不但無法讓社會正視訴求，更已完全偏離市民反修例的原意。「01觀點」亦早已直白不諱地批評，警方處理整場運動時確實犯了不少錯誤，包括6月12日以過度武力驅散金鐘示威者，突顯其缺乏應對大型示威的專業能力；7月21日元朗發生白衣人襲擊市民事件，警方更是失職。

毋庸諱言，這些都是當前社會彌漫「仇警」情緒的原因。曾長期享有「亞洲最佳」美譽的香港警隊，雖在五年前的「雨傘運動」中，因魯莽發射催淚彈驅散和平示威，種下了示威者對警察的憎恨；然而，在反修例風波中，警察根本就不應成為社會撕裂的磨心，因為政治和社會問題的大爆發，並非警察能夠處理，但示威者卻將矛頭指向警察，並獲得不少市民支持；難道大家希望警察全面撤離，任由示威者管理社會？甚或香港應該體驗一下「無政府」狀態？

政治和社會問題的大爆發，並非警察能夠處理。(資料圖片)

當社會發生衝突時，警方是政府賴以「維護法紀」的隊伍；當他們站上社會衝突的最前線，有時候難免會成為承受民怨的代罪羔羊。無論這種狀況的起因是什麼，「仇警」的行為絕對不能接受。示威者不滿警方違規行為，應透過既定機制處理，當局更可在適當時候，成立覆蓋所有議題的獨立調查委員會，全面瞭解整件事情發展的原委，包括警察的角色；但示威者絕不能打著「仇警」的旗號，包圍警署，肆意破壞，甚至向警署內拋火種。

香港人必須撫心自問，大家預備好要進入無政府的狀態嗎？香港市民必須認清，即使警察某些地方有錯，也不代表示威者能以暴易暴、以怨報怨；即使目前監察警方的機制成效有限，也不代表示威者可以一己違法的方式報仇。這些行徑，並不會令他們更接近原本想要達到的目標，反而可能令事態失焦甚至失控。

平情而論，反政府示威變了反警察暴力，是很常發生的現象。以黃背心運動餘波未了的法國為例，在2015年初巴黎恐襲後，警隊曾經是安定民心的頂樑柱，民望一度超過八成，但2018年政府的勞動法改革引發大規模抗爭，警方的處理手法成為眾矢之的，警察更罕見在全國發起「反對仇恨警察」活動，呼籲群眾不要刻意攻擊警察。至早前的黃背心運動，警隊的暴力問題再度惹來批評。

香港社會好像也擺脫不到這個軌跡，示威者和警察已陷入暴力的惡性循環：示威者愈來愈暴力，甚至擺明車馬挑釁警方；警隊施放愈來愈多的催淚彈，警棍也屢次不受控。對於政府，我們苦口婆心地重申，必須嚴肅面對問題，即刻展現自己解決問題的誠意，而不是在哪裡轉彎抹角；對於示威者，我們亦不得不堅定及強烈批評，就算你們對警方有多大的怨恨，完全無法支持你們肆意攻擊警署、投擲火種及其他阻礙社會運作的暴力行為。

香港不需要一場無政府主義運動，更不同意事件可以用「不合作運動」來誤導目前的事態；香港需要改革，但絕對不需要徹底放棄原來的生活方式，不需要用「消滅」警察的方式來達到，香港更沒有選擇地必須通過合法和理性的路徑解決香港的所有問題。這種無節制的武力攻擊行為，既不合法，又無功效，更解決不了問題。畢竟在每一個社會中，警察都肩負維護秩序、除暴安良的責任，我們要做的是改良警隊，而非摧毀警隊——後者恐怕是近乎無政府主義不切實際的幻想。如果事態繼續如此朝消極方向發展，香港將錯失改革良機，更無法完成一些具理想的年輕人原先支持這次社會行動的初衷。

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