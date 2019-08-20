民建聯終支持收回土地　建制派竟要大亂才知善治？

香港房屋問題嚴峻，立法會第一大黨民建聯以往對動用《收回土地條例》卻一直有所顧忌，建議公私營合作及自願交地。近日，民建聯大幅改變土地政策，建議政府在今年《施政報告》動用條例徵收所需土地，推動新發展區及公營房屋項目規劃。

民建聯主席李慧瓊指，政府一直未有積極緩解香港社會潛藏的深層次矛盾，如房屋及青年問題，更因近月修例風波而打開缺口，令民怨一觸即發。（李澤彤攝）

社會早已主張收回閒置農地建屋，但民建聯一向對《收回土地條例》左閃右避。即使在去年十月就「土地大辯論」發表意見，該黨仍擔憂引用條例會招致法律爭議，違反私有產權，和社區單一等，情願以私人發展商自願交地的方式，公私營發展房屋，並強調有公平公開的機制審批申請。

但在上周四（8月15日），民建聯提交過百項施政建議，要求政府在《施政報告》採納。該黨直言《逃犯條例》突顯深層次矛盾，在爭議爆發民怨，政府必須要致力改革，重建信任。土地房屋供應一直是社會焦點，民建聯提出兩項重要主張，一是按《收回土地條例》的權力，徵收土地推動新發展區及公營房屋項目，二是按《長遠房屋策略》增加房屋供應，把公屋興建量與「三年上樓」目標掛鈎，並依此調整公私營比例。

「01觀點」早已提出，政府不時動用《收回土地條例》收回土地作公共用途，而且按公開價格賠償給土地擁有者，即使有官司，歷時通常是兩至三年，並非曠日持久。而且，按統計，政府不乏在官司勝訴例子。

再者，政府採取主動角色，妥善規劃收回之土地，主要興建給基層及中產居住的廉租公屋，附以一定比例的資助出售房屋，從而滿足不同階層的住屋選擇，有利推動上段的第二主張，有序增加公屋興建量，加快處理輪候公屋申請個案。動輒反對運用《收回土地條例》，理據站不住腳。反而，偏好公私營合作發展，土地發展權仍然掌握在發展商，而且政府一直給不了信心，評審申請的機制能夠杜絕利益輸送。

政府過往20年僅為154個公共工程及市建局項目，引用《收回土地條例》收回私人土地。（資料圖片）

民建聯現在才明確表態，可謂踏出遲來的一步，也很大可能旨在消弭《逃犯條例》以來的怨氣。但不論其動機如何，如今連香港最大政黨也不得不支持土地收回，政府莫再忽視意見，應愈早公布改革措施愈好，展示大刀闊斧改革施政的決心。

要從根本解決房屋問題，收回土地並不足夠，還要全面增加資助房屋供應等，從結構上改變現狀。然而，民建聯的其他土地建議包括推售現存的「租者置其屋計劃」及「可租可買計劃」單位，推出其他出租公屋單位的新「租置計劃」等，此等主張只會加速現時公屋短缺，亦會勉強要基層住戶上車，絕不可取。

從民建聯這次立場轉變，可見建制派及政府執政思維的兩個問題。第一，若然建制派能夠更早以社會利益為依歸，敦促政府收回閒置土地廣建住房，社會怨氣或許不會如目前般嚴峻；換言之在民怨爆發一事上，民建聯不能獨善其身。第二，建制派和政府以為只要小修小補，便可解決亂局，而不知要更動深層次結構，徹底改革。以上周五（8月16日）政府宣布「派糖」為例，既未治標亦未治本。這令人不禁質問官員，修例風波掀起至今，除了出動警察平亂外，到底還懂得做甚麼？

社會要重新上路，亟待深入改革。政府應盡早公布有何方略，向市民顯示其正在化解危機，並在10月公布《施政報告》時，提出具體改革措施。