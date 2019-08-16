社會病入膏肓　財爺以為派糖可以了事？

周四（8月15日）財政司司長陳茂波宣布一系列包括「撐企業」和「紓民困」的措施，延續過往「派糖」思維。雖然陳茂波聲稱這些措施與《逃犯條例》修訂風波無關，但在最近一段時間，特首林鄭月娥多次指責示威者不惜訴諸暴力，「玉石俱焚」，透過破壞經濟的手段來向政府施壓，令本港經濟雪上加霜。我們希望這些「派糖」措施，只是政府為短期內安撫社會人心的緊急安排，並非果真以為可以單憑這些「老掉牙」的措施，就妄想以為可以解決香港社會的深層次結構性矛盾問題。

財爺公布的紓困措施，在民生部分包括稅務寬免、綜援雙糧、公屋免租一個月、為每個住戶電力戶口津貼2,000元、為N無人士提供一次過生活津貼，及為幼小中學生提供2,500元津貼等。就現時已知的部分來說，「紓民困」措施料涉資151.4億元。在「撐企業」方面，措施集中在中小企，包括豁免一年物流、零售、飲食及旅遊業等27類政府收費，亦會減免政府旗下公眾街市檔口、零售商店等短期租約五成租金，為期半年。



「01觀點」多番強調，政府「派糖」並不能為社會帶來持續的效果。2011年，時任財政司司長曾俊華曾為化解政治危機，而花上360億元用於全民「派錢」。當時確曾止息爭議，但這筆花費對今日的市民有何影響？是否能夠解決社會的結構性問題？

陳茂波推出一系列措拖，希望「撐企業、保就業」（李澤彤攝）

反修例風波引發的爭議從六月燃燒至今，很明顯所反映的已不僅僅是《逃犯條例》本身的問題，而是香港社會政經結構長期不公不義造成的後果，包括政府拒絕改變「大市場，小政府」的施政綱領，不願意承擔起它在居住房屋、社會福利、產業規劃和教育醫療等方面的責任。若政府只期望透過「派糖」平息民憤而繼續虛度時日，對市民來說就是長期「贏粒糖輸間廠」。



事實上，港大榮休教授周永新當年受政府委託提出的全民退保方案，起動基金不過是500億元，如果政府能夠將這筆金額投入起動基金，將能大大改善香港的退休保障制度，遠比「派錢」有效。



政府10月發表《施政報告》，必須針對上述層面，提出明確規劃和長遠措施，否則市民的抗議和示威恐仍將無日無之。林鄭上周在記者會上因形容不少示威者「不是社會持份者」而引起爭議，雖然她近日在facebook辯解自己的言論被誤解，稱自己的意思是「除非有好少數嘅人因為覺得自己『無份』而不惜摧毀社會」，但我們要問的是，如果真的有市民覺得自己在社會「無份」，問題不正正是出於政府沒有創造一個公平正義的社會？同時社會也必須反思，為何一批又一批土生土長的香港人，居然會與自己的社會愈來愈疏離，令到「焦土」思想不斷蔓延？究竟是這些激進人士病了，還是我們的社會其實早已病入膏肓？



無日無之的示威，只是社會生病的表徵，政府若企圖用「派糖」措施化解危機，絕對是天真且掩耳盜鈴的做法。林鄭在競選特首時曾提及「we connect」，政府應該思考如何令那些未能成為社會持份者的示威者，重新與香港社會連結。政府應大刀闊斧展開社會改革，措施包括根治居住問題，短期內最少應該全面收回粉嶺高爾夫球場作房屋發展用途，以宣示決心；同時向市民承諾全民退休保障；並大力發展本地高增值產業，為本地人創造更多高薪職位等，才是真正令暴力絕跡於香港的根本辦法。