假新聞為何不脛而走——「真相」死因聆訊（二之一）

常言「戰場上率先陣亡的是真相」，深陷政治風波及街頭衝突的香港亦如此。中大近日一項民意調查指出，政府支持者及反對者以立場先於事實，對同一宗新聞的解讀可以完全相反。 若給「真相」召開一場死因聆訊，我們會找到什麼？

修例風波以來，與警民衝突相關的傳聞不斷，甚至有傳警察性侵犯及襲擊示威者致死等。香港中文大學傳播與民意調查中心就四項傳聞，了解有多少人及什麼人相信。

認為真確 認為虛假 認為未經證實 不知道 「7月21日元朗事件嘅起源，係民主黨議員林卓廷帶示威者到元朗示威」 17.4% 44.4% 30.8% 7.4% 「8月25日荃灣示威中，有片段顯示警方向示威者方向投擲氣油彈」 31.1% 19.7% 40.0% 9.1% 「8月11日示威中有女示威者眼睛嚴重受傷，傷勢係警方嘅布袋彈所致」 51.5% 10.9% 35.8% 1.8% 「有警察假扮示威者混入群眾然後拘捕示威者」 85.4% 2.0% 11.2% 1.4%

根據新傳學院院長李立峯公開的結果，受訪者的判斷與其政治立場有密切關係。例如支持政府的受訪者，較多認為7月21日元朗事件的起因是林卓廷；反政府運動的參與者，則較多認為8月11日女示威者的傷勢由警方所致。

調查結果所反映的「先入為主」思維，無疑是近月假新聞和未經證實消息廣為流傳的重要原因。許多人對警察及示威者已有既定立場，認為其中一方正義而另一方邪惡，「藍絲」便自然認定泛民議員生事，「黃絲」則覺得壞事是由警員所做。「WYSIATI」和「偏見同化」的心理習慣影響我們的判斷，此點《01周報》已曾剖析。

立場行先 不重視「FC」

傳聞滿天，香港人逐漸明白核實（fact check）之重要，並有「已FC」、「未FC」等說法。然而，許多網民仍不核實資訊，只見消息經多人流傳，便信以為真。其實，不少傳聞均沒有出處，或是出處匿名，如「朋友的朋友」、「我的朋友可靠」等，即使加上「已FC」等字句，其實也是未經核實甚至是無法核實之言。我們的偏見和輕率，無疑在推香港進入「後真相時代」。

「後真相時代」之說愈來愈常見，但其意思卻非人人皆知。後真相時代充斥假消息，但兩者並不等同。在假消息充斥的社會，若多數人仍然重視消息真偽，願意核實傳聞，那並不是後真相時代；但當假消息充斥社會，而多數人亦不介意接受假消息、放棄求真，那便是後真相時代。正如許多人批評美國民粹總統特朗普，不只因為他經常說不實之話，更在於他對真與假毫不重視，例如曾信口開河說，紐約交易所在九一一翌日仍然開市——只消幾秒便可證偽的假消息。

在這個夏天，多少人曾經說「未FC，但先轉發」？多少人甚至曾言「不用FC，總之是真」？香港並非真正的戰場，但「真相」已經率先陣亡，兇手或許就在我們身邊。