【逃犯條例】中大民調：黃藍平行時空　元朗黑夜「真相」兩種解讀

反修例風暴發展至今，「假新聞」成為一個重要的關鍵詞，兩邊陣營不論藍黃，皆流傳一些不實的消息，市民一時亦難分真假。中文大學傳播與民意調查中心早前展開民意調查，院長李立峯日前在Facebook公開部分結果。 調查顯示，持不同立場的人，對於同一宗新聞的解讀可完全相反，基本上是立場先行，可說處於「平行時空」。例如有不少政府支持者以為7.21元朗襲擊事件，是民主黨立法會議員林卓廷到場挑起；但同時亦有不少抗爭參與者，認為於8月25日的荃灣衝突中，有警察向示威者方向扔出汽油彈。

李立峯在Facebook公開部分有關「假新聞」民調結果。（資料圖片）

李立峯公開的調查問題有4個，包括是7.21「元朗黑夜」事件、8.25荃灣衝突、8.11尖沙咀衝突中，以及有警察假扮示威者混入群眾。

調查發現，整體上，有17.4%受訪者認為「7月21日元朗事件嘅起源，係民主黨議員林卓廷帶示威者到元朗示威」這句話屬實，44.4%認為是假的，另有30.8%說未經證實和7.4%說不知道。但如果細分政治取向，「政府支持者」有過半認為這句話是真的，而「運動參與者」則有六成認為是虛假。

翻查資料，襲擊事件早在晚上8、9時左右已發生，林卓廷是在得知事件後，近11時到場了解，期間被白衣人打傷。甚至有區議員揭發，早在7月21日前，已接報有地區勢力計劃鬧事。

（李立峯Facebook圖片）

7.21元朗襲擊於當晚8、9時左右發生，林卓廷於晚上近11時到場了解事件時被打傷。（民主黨fb專頁圖片）

類似問題，並非只是出於「藍絲」身上。8月25日荃灣遊行下午演變成衝突，當時有網上片段指，警方向示威者方向投擲汽油彈，但其實片段經過剪裁，而且是角度問題令人誤解。美國有線新聞網絡亦一度報道此事，後來澄清屬誤報。

不過在調查中，整體而言仍有31.1%認為這是真確。而有近四成運動參與者表示此事屬真確，另有約四成半認為未經證實；政府支持者則有約五成半認為此事屬虛假。

（李立峯Facebook圖片）

8月25日荃灣衝突中，有網傳片段指有警察向示威者方向扔汽油彈，但片段經過改動，警方後來開記者會澄清。（香港01直播截圖）

至於「8月11日示威中有女示威者眼睛嚴重受傷，傷勢係警方嘅布袋彈所致」。警方至今仍然認為「眾說紛紜」，親建制社群不斷流傳那是被「豬隊友」所傷。不過現場有網媒拍得，現場遺下一個染血護目鏡，上面插有布袋彈。

整體而言，有51.5%受訪者認為此說法真確。同樣地，細分不同政治取向，解讀完全相反。40%政府支持者認為說法虛假，逾五成認為未經證實。但在運動參與者方面，有逾七成認為女子確是被警方所傷，在「沒有參與運動的政府批判者」中，也有逾四成人認為說法真確。

（李立峯Facebook圖片）

811衝突中，一名女子倒地，她右眼受傷流血，疑被布袋彈所傷。有傳媒於現場拍攝到女傷者所戴的頭盔及眼罩，眼罩右眼位置被疑似布袋彈射爆。亦有傳媒拍攝到她戴着連住布袋彈眼罩的影片。（資料圖片/SocREC圖片）

不過最後一個題目，兩個陣營有較大的「共識」，就是「有警察假扮示威者混入群眾然後拘捕示威者」，有大量新聞片段都顯示這個情況，警方雖未直接承認，但也表示曾派出「喬裝探員」。85.4%受訪者認為說法真確，不論任何陣營，皆有大部分受訪者認為說法是真的。

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在8月11日衝突中，多名身穿黑衣的男子協助制伏示威者，社會廣泛質疑警方派人混入示威者。（資料圖片/盧翊銘攝）

時事評論員梁啟智撰文分析，在現今「後真相」年代，公共討論變得十分困難，因為社會連「事實」的共識也不再存在。他認為，如果站在抗爭者角度，有兩項建議：其一是加強社區中的文宣，因為社會上不是所有人都跟得那麼貼，如果事件屬實，就需要廣而傳之；另外，即使對政府公信力歸零，也不要一見不利政府一方的消息就傳開去，要先查證來源和處境。否則如果公信力受到打擊，以後傳真消息時效果也會事倍功半。

▼7.21元朗黑夜事件▼