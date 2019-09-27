林鄭踏出對話第一步後　須讓社會見到實際行動

為緩和反《逃犯條例》修例風波，特首林鄭月娥周四（26日）舉行首場社區對話。一如所料，多數發言市民均要求政府成立獨立調查委員會，而林鄭一如以往拒絕，結果令對話變成官民各說各話。可喜的是，發言的30名市民不論本身持政治立場，都能夠理性平和地講出訴求，看得出他們都是真情流露，林鄭亦坦承自己施政「離地」。當下的香港亟需要用這種和而不同的精神消除戾氣，但林鄭也必須明白，社會衝突曠日持久，實無時間再磋跎歲月。《香港01》早已提醒林鄭不要視對話為公關騷，而應切實以行動回報普羅市民的期盼，既要積極尋求與社會和解，更要果斷推動社會改革，讓香港重返正軌。

林鄭昨晚舉行第一次社區對話。（資料圖片／盧翊銘攝）

意料之內的對話會

首場社區對話在周四晚於伊館進行。雖然社會有不少聲言擔心對話平台淪為「政治騷」，但仍有2萬人報名參加，其中150名市民獲抽中出席，有幸發言的30人有條不紊地表達了意見。在社會對抗、衝突劍拔弩張下，這些參加者仍願以和平理性的方式發聲，無疑在告訴社會「和理非」的聲音仍然鏗鏘。對此，政府更應該認真聆聽。

除了林鄭月娥，出席官員包括民政事務局長劉江華、食物及衛生局長陳肇始、商務及經濟發展局長邱騰華及政制及內地事務局長聶德權。毫不意外，對話會引來大批市民示威，警方嚴陣以待，派出大量防暴警察到場佈防。而在場內，市民着緊的是政府願否真誠聆聽社會訴求，當中大部分出席市民均表示政府應該盡早成立獨立調查委員會（COI）。特別值得注意的是，發言者「有黃有藍」，但均幾乎一致認同成立COI的需要：傾黃市民關注警方執法尺度，擔心警察變得濫權濫暴，而且質疑監警會無力處理目前難題；傾藍市民則認同反修例風波形同暴動，認為學生不應參與政治，故指有需要成立COI調查有關成因，如徹查有否議員參與。

社會對成立COI訴求清晰不過，政府既然希望透過這種對話方式了解民意，便須積極回應。事實上，林鄭在對話會中亦直言自己早有預期COI是大家關注焦點。在對話會上，她又多番承認自己「離地」，展示了誠懇的態度。只是林鄭對COI的回應沒有新意，只如錄音機般重申已考慮許多因素，強調須由監警會行之有效，須由之繼續主責調查。甚至她自己亦直言，此答案「未必令大家滿意」。

有出席者批評，與林鄭的對話只是各說各話。（資料圖片／李澤彤攝）

勿讓對話淪政治騷

林鄭既然知道社會訴求為何，又預期了成立COI是對話會焦點，但她未能給出令市民信服的答覆，長此以往徒積民怨。林鄭須要謹記，若視落區充作「沙包」，只為讓市民痛罵一番消氣，就會過分天真；若她以為重申幾次解釋，便能說服市民，恐怕亦是沒有汲取修例風波的教訓。行政會議成員湯家驊周五為林鄭解畫時聲稱，她並沒有為成立COI關上大門，既然如此，林鄭實有必要作出更具建設性的行動，解開市民的心結。

林鄭帶同商經局、食環局、民政事務局局長到場，無疑想討論如何解決社會深層次矛盾，包括經濟、社會民生等問題。但跨光譜的市民一致要求成立COI，可見社會仍然着眼於獨立調查的問題，以至三名局長只能淪為作壁上觀。《香港01》一直倡議政府全方面改革，特別是改變香港經濟結構，但目前社會環境、氛圍充滿對立，政府須先重建市民信心，才能坦誠對話、溝通，為這城市尋找出路。政府如繼續以往態度，令人擔心社會經濟的改革會無從談起。

故此，是次對話會後，政府不可再心存僥倖，以為可以「耍」走民怨，或以「政治騷」戲弄大眾。林鄭必須把握時機，首先成立COI平息民怨，創造有利對話的環境，再附以逐步推動社會改革與各方和解，方能修補社會撕裂。