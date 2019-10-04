當「暴大」師生互相致歉

大學既為做學問之地，自然要接納不同聲音，並以道理互相說服。社會面對政治爭議，若能有這份耐性及理性之精神，其實也可免於無謂的內耗。

中文大學的學生周四（10月3日）發起校內遊行，聲援過去三個月被捕的同學，並要求與校長段崇智公開會面。段崇智與學生起初在行政樓外及會議廳對話，關係一度緊張，除了學生曾敲打玻璃門及呼叫，段崇智亦怒而拍案，引起學生不滿。然而，雙方沒有全面鬧翻，甚至移師至向來為中大師生交流之地的烽火台，在更開放的環境下對話。

周四對話中有兩幕，尤為值得一提。在會議廳內，段崇智批評學生雖謂對話，但不少人卻戴上口罩甚至蒙面，並非真正「面對面」。隨即，許多學生除下口罩或面罩，以示願意對話。另一幕發生在烽火台，學生發言時要求段崇智就拍案而道歉，段崇智則堅持說，其拍案乃學生拍打玻璃門在先。發言學生隨即與在場一眾學生向段崇智致歉，並換來其一句「不好意思」。

中大學生當然期望段崇智能更有胸襟和氣量，認為如此一句「不好意思」誠意不足。但讓步雖小，終為讓步，而且段崇智亦順應學生要求，譴責包括警察在內的所有暴力。可見立場迥異，也不必劍拔弩張，以拍案等方式相待。

須知道中大近來被冠以「暴大」之稱，其學生無疑予人反叛之感，甚至許多人訴諸街頭抗爭。段崇智形容政治與校園無關，不但不切實際，亦似乎忘記了大學乃理性討論包括政治在內的爭議之地，不同立場的師生嘗試尋求共識，其實值得肯定。這次對話中，「暴大」學生除下口罩，乃政府和警方一直想做但也做不到之事；校長及學生互相就其言行態度而道歉，在當下人人自以為義、永遠錯在別人的香港，更見難得。

這次反修例風波暴露出香港的政制、經濟及社會問題，全部都不易解決，但比起這些問題，更棘手的可能是爭議雙方的情緒——我們愈來愈憤怒，甚至試圖訴諸暴力。香港的困局不能一時三刻解決，但若果我們能夠重拾耐性及柔和之心，社會並非不能包容而理性地相待。