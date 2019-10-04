【禁蒙面法】軟硬必須兼施　同步獨立調查

特首林鄭月娥周五（10月4日）率領司局長全體召開記者會，宣布自回歸後首次引用《緊急法》，以此頒布《禁蒙面法》，禁止市民蒙面參加遊行、示威等公眾集會，以此打擊暴力行為。 一方面，示威者切勿心存僥倖，與警方再硬碰硬，以為違法可以不用負上刑事責任；另一方面，政府也不要以為單靠《禁蒙面法》及強硬執法，便可以徹底消弭社會怨氣，讓香港重回正軌。要解決當前困局，特首林鄭月娥必須同時成立獨立調查委員會，以解燃眉之急，並推動深層次改革，讓社會看見真正出路。軟硬手腕、近遠成因一旦有所偏廢，只怕滿盤皆落索。

林鄭月娥在記者會上表示，行政會議認為目前社會已屬《緊急情況規例條例》（《緊急法》）中的危害公安的情況，故此根據《緊急法》，由行政長官會同行政會議訂立《禁蒙面法》，自周六（10月5日）凌晨零時起，禁止示威者在遊行集會期間遮閉全部或部分面容，因病戴口罩者可獲豁免，違例者最高監禁一年。

特首林鄭月娥率領司局長宣布，自回歸後首次引用《緊急法》。（盧翊銘攝）

警察可要求除下面罩

保安局局長李家超進一步解釋，市民在公眾集會、公眾遊行、非法集結（包括暴動）或未經批准的集結時，都不能蒙面，包括不可以顏料阻止識別身分等。豁免理由包括工作、宗教、醫學或健康理由，法庭亦可考慮個別情況是否構成合理辯解。另外，警員可以在公眾地方要求市民除下蒙面物品以核實身分，拒絕者可判監六個月及罰款。

過去幾個月，示威者自恃蒙面，暴力一再升級，已到肆無忌憚的程度。政府禁止示威者蒙面遊行或集會，目標當然是協助警方更有效率執法。《禁蒙面法》無疑展示出政府回復治安之決心，示威者實應以此為戒，直視違法行為的刑事後果，不要再心存僥倖，以為可以訴諸暴力而逃之夭夭。

但另一方面，連行會成員湯家驊等也明白，《禁蒙面法》不可能消弭民怨，甚至擔心會有更大的反彈。此等憂慮有其道理。事實上，從政者皆應明白，管治需要剛柔並濟，不能一味用硬。特首林鄭月娥一直主張「對話會」，其實也是軟手腕之一。特別是第一次對話會後，不少市民表示希望當面質詢律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超，林鄭在安排第二次對話會時，理應慮及此點，讓問責官員面對社會大眾。

更重要的是，包括廣大「和理非」在內的社會主流聲音均認為，政府應成立獨立調查委員會，由退休法官般具公信力人士調查6月以來的衝突成因及各方責任。對此，政府實在再無理由視若無睹，在頒布《禁蒙面法》及加強執法的同時，必須雙管齊下，宣布成立獨立調查委員會。

獨立調查可消弭示威動機

林鄭多次表示，應善用現有的監警會機制。然而，第一，監警會沒有法定的搜證權力，而市民對監警會亦信任不足，獨立調查委員會實有其必要；第二，成立獨立調查委員會，並不代表否定監警會之作用，其已展開的檢討工作大可雙軌並行，各自提交報告。委員會調查期間，律政司亦可以考慮暫緩檢控工作，讓社會情緒即時降溫；待委員會完成檢討報告後，律政司可以將委員會的建議一併考慮，更全面、法理情兼備地作出檢控決定。

政府應該明白，《禁蒙面法》能夠阻嚇違法示威者，但若然它未能同時平息廣大市民的怨氣，從根本方面消弭市民上街的因素，情況不一定能夠顯著改善。沒有人願見事情適得其反、弄巧成拙，特首不能再遲疑下去，必須軟硬兼施。

為了長治久安，政府同時要成立「深層次改革委員會」，檢討經濟、政治、社會治理等多方面。特別是過去四個月深陷反修例風波，外界亦擔心今年度《施政報告》的作為不大。此際，政府更須要展示其決心和魄力，摒棄自由放任經濟模式，解決房屋問題、緩減社會分配不公，並更具創意地審視政制的下一步。

《香港01》倡議政府以「衝突檢討委員會」、「深層次改革委員會」及「特赦與和解委員會」解開困局。此建議既正視民怨之近因及遠因，同時恪守法治原則，在香港法律體制的框架之內，最終目的乃促進社會和解，讓各方走出仇恨。