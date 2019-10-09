社會燃燒已四個月　各界須務實走出困局

政府上周訂立《禁止蒙面規例》，40名建制派議員發聲明表示支持，自由黨黨魁鍾國斌及實政圓桌田北辰卻未有聯署。兩人周三（10月9日）解釋重點在時機，認為《禁蒙面法》應該從長計議，田北辰亦建議特首林鄭月娥承諾成立獨立調查委員會，助社會衝突平息。

政府在修訂《逃犯條例》一事上觸礁，其中一個成因在於特首會同行政會議決策時未能充分考慮社會民情。就此，林鄭月娥實應經一事，長一智，在思考如何令香港走出當前困局之時，真正廣納百川。特別是溫和或中間派的務實建議，政府更應該慎重看待。

對於上周政府以《緊急法》方式訂立《禁蒙面法》，鍾國斌及田北辰不約而同在電台節目表示，做法過於倉促。須指出，二人均沒有否定《禁蒙面法》對回復社會秩序之需要，但他們認為此事可從長計議，既讓立法會多討論利弊，亦可令社會更清楚條例細節。正如在法例生效後，有警員不恰當地要求記者除下面罩，便反映出此法例連警員都需時掌握。

面對市民 回應質疑

目前《禁蒙面法》已宣布近一周，社會亦經歷了非常暴力的長周末，更重要的自然是展望將來，香港到底如何走出困局，不再在每個周末陷入警民衝突？就此，鍾國斌認為法律解決不到政治問題，建議政府除了成立獨立調查委員會外，亦要更多面對市民，與民溝通。正如「01觀點」亦指出，林鄭若有心舉辦第二次對話會，可讓律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超等與反修例風波關係較大的問責官員出席，回應市民質疑。

毋庸置疑，社會上下均憂心在接下來的周末又會衝突連連。《香港01》亦引述消息報道，下周三（10月16日）施政報告發表日，立法會可能被示威者重重包圍，屆時林鄭月娥或要改為在立法會播放事前錄影。由此可見，政府亦沒把握在《禁蒙面法》生效後，暴力衝突便能平息。故此，林鄭更應從速「出手」，務實緩解局勢。

6月9日的遊行，民陣表示有103萬人參與。（梁鵬威攝）

田北辰：先承諾獨立調查

正如田北辰建議政府承諾在平息衝突後將成立獨立調查委員會，林鄭應兼聽更多意見，考慮各種可行做法。當然，沒有人能保證一個承諾或一個委員會，便能完全消弭民憤，但6月9日反修例大遊行至今已足四月，社會已沒本錢繼續內耗下去。目前不但警察和示威者兩敗俱傷，普羅大眾的出入都受阻礙，商戶無法正常營業等，名副其實「攬炒」。

一方面，政府應快則快，對於社會已見共識、有助對症下藥的方法，包括獨立調查及全面改革，已不宜再拖，對於影響較大、社會非常保留的強硬措施，則應多聽不同光譜的理性聲音，仔細平衡利弊；另一方面，「淺黃」、「淺藍」等主流聲音亦要多發聲，以和平、理性之方法提出務實解困之道，幫助社會走出無限輪迴的仇恨及衝突。正如「01觀點」早前指出，局勢之所以未能降溫，甚至愈來愈極端化，乃在於溫和市民未能做好自身責任，因為未有解決之道便默許同道中人訴諸極端手法。這種思維最終只會害了所有人。