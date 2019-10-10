伊拉克政府承認濫暴　改革承諾能否換來和平？

伊拉克軍方首度承認對示威者使用過度武力，並承諾會將涉事指揮官繩之於法，而總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）又改變昔日稱保安部隊執法符合國際標準之說法，稱會成立獨立調查小組徹查軍方濫暴問題，懲罰對平民開槍軍人，並將其執法權轉移到警察，又承諾十三項重大民生改革、改組內閣、宣佈為喪生示威者舉行為期三天的哀悼日。以往首都巴格達火光熊熊的街頭，周三（9日）首度出現平靜的局面。

爆發至今不及兩周，已造成過百人喪生、六千多人受傷的伊拉克示威，源於人民對於公共服務不濟、失業問題高漲等民生事務不滿，炎炎夏日卻連基本之食水、電力供應都不足。民怨及後漸漸上升至對政府長期以來的貪污腐敗、壟斷政治及經濟權力、挪用公款以自肥，甚至對整個統治階層之不信任，聲稱要全面推翻邁赫迪政府。由抗議民生議題催生至隱現革命意識，本來邁赫迪對將之當作「顏色革命」、「恐怖主義」往死裏打，以此「止暴制亂」。

伊拉克示威：伊拉克示威活動進一步加劇，至今已造成最少114死亡及逾6000人受傷（Reuters）

邁赫迪政府一開始採取殘酷血腥手段，意圖把示威壓下去。兩周之內，伊拉克保安部隊已出動水砲車、催淚彈、實彈、橡膠子彈，將示威傷亡數字在短短數天內以幾何級數急升，又有人僱用狙撃手及買兇殺人，都令示威者義憤填膺，就算邁赫迪政府先後宣佈斷網及宵禁令，都無阻伊拉克人民繼續上街，公然違反宵禁令，亦令邁赫迪束手無策，最終讓步。

而「外國黑手」說，在此示威中亦甚囂塵上。身為邁赫迪政府最大保家及經濟夥伴之伊朗，其最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）便斥有「敵人嘗試分化兩伊人民友誼，但其險惡陰謀不會得逞」，言論直指美國、沙特阿拉伯、以色列為「外國黑手」。然而美國千辛萬苦才協助伊拉克殲滅區內ISIS勢力，令局勢穩定下來，若現時政局再橫生枝節，將不符合於當地有約5,000駐軍的美國利益。而且此次示威，不論遜尼或傳統上親伊朗的什葉派皆有聲援，絕非德黑蘭所稱，單單「外國黑手」可以挑撥。

伊拉克示威：即使在宵禁期間，巴格達仍有大批民眾上街（路透社）

外國政府施壓，亦似乎對伊拉克局勢降溫有正面作用。伊朗政府發言人發出聲明，指「伊朗將與伊拉克人民以及伊拉克政府在一起，並呼籲其保持團結及表現克制」。華府亦發出類似聲明，國務卿蓬佩奧譴責暴力，並指侵犯人權者必須問責，又呼籲邁赫迪行使「最大克制」及回應人民的不滿及訴求，卻未有要求邁赫迪下台或者支持政權易幟。美伊於波斯灣上雖然針鋒相對、劍拔弩張，卻沒有打算要在伊拉克問題上擴大矛盾，反而言論頗為一致，都不欲令事件繼續惡化。伊朗身為伊拉克鄰國及邁赫迪保家，對於伊拉克示威中的反伊朗元素，未有反應過激，也令事件不致陷入大國角力之國際層面。

伊拉克局勢雖有暫時降溫之迹象，然而邁赫迪要化解此政治危機，仍須看其今後應付示威及兌現改革承諾。邁赫迪此前聲稱伊拉克之問題「沒有能解決問題的魔法」，意味着積累多年的政經問題以及社會不平等，非一時三刻便能解決。然而其放下身段，承認開槍錯誤、改組內閣圖挽民望、裁撤濫暴軍隊、成立小組徹查事件、承諾改革改善民生、哀悼喪生平民等，都是緩和局勢的起點。至於今後的伊拉克會否朝和平及改革之路前進，還須看為政者之決心及領導力。