【施政報告2019】土地房屋問題嚴峻　政府勿再令市民失望

特首林鄭月娥周三（16日）宣讀任內第三份《施政報告》，她周二見記者時預告，報告將聚焦土地房屋政策。土地房屋問題是香港深層次結構矛盾的癥結，當中牽涉眾多既得利益勢力，對此回歸以來歷屆政府一直無法克服。雖然各界早已通過去年的「土地大辯論」，明白到主流民意急切期盼住屋困局獲得解決，但林鄭一直議而不決，決而不行。如今政府在持續多月的反修例運動後才後知後覺地聚焦這個問題，無疑是可悲的。但所謂「亡羊補牢，未為晚也」，這份《施政報告》成為衡量當局是否真正痛定思痛、認識香港核心社會問題的為關鍵指標。

財政司司長陳茂波早前接受內地《環球時報》訪問時承認，土地房屋是香港社會「最痛」的問題，估計未來五年若要引用《收回土地條例》收地的話，有好幾個項目陸陸續續要鋪開，這些項目加起來，要收的土地有超過700公頃。陳茂波看似決心十足，但只是口惠而實不至──港府年初才在極少數既得利益勢力阻撓下，拂逆主流民意，僅把粉嶺高爾夫球場中的32公頃土地收回用作建屋，其餘140公頃土地則絲毫不動。對此我們已多番質問，為什麼政府沒有魄力全面收回粉嶺高球場，以展示打破土地困局的魄力？

陳茂波所說的700公頃土地看似很多，實際上卻沒有超出香港的土地承受能力。本港近4,400公頃農地中，超過1,000公頃由四大地產商持有，處於閒置或荒廢狀態；與此同時，政府為「丁屋」預留的「鄉村式發展用地」多達900多公頃，又有大量「棕地」被用作貨櫃場、停車場，甚至垃圾處理場。從這些數字來看，香港顯然不欠缺土地，真正問題是土地沒有被妥善運用。

珍貴的土地資源沒有被善用，加上在住屋需求殷切下，香港連續九年「榮膺」全球樓價最難負擔的地區。許多市民窮一生精力「供樓」，或者把收入中一大部分用於繳付租金，可支配收入備受擠壓，導致生活品質下降。《香港01》不止一次批評，香港存在一個「官商共治」的龐大既得利益結構。政府迷信「大市場小政府」的意識形態，把土地主導權「外判」給地產商。在這種情況下，住屋問題極其嚴峻，連帶市民的升學、就業、結婚、退休等人生大計亦受到影響。假如港府繼續執迷不悟，視干預為萬惡，拒絕重拾土地住屋政策主導權，便很難把市民從住屋枷鎖中解放出來。

港府實在不應坐視作為香港最大既得利益者的地產霸權繼續壟斷，而是應該以無比魄力重奪土地應用與規劃的主導權，藉做好「二次分配」卸除市民「供樓」或「捱貴租」的包袱，也為年輕人免除後顧之憂，為他們創業或者發展其他個人興趣創造條件，令死氣沉沉的社會重新散發活力。

林鄭月娥早前為施政報告「放風」，提及將會出台不少措施，包括在天水圍天秀路公園旁邊的空地設置臨時街市，以及撥款105億元幫助舊樓業主維修樓宇、電梯。這些舉措當然值得支持，但畢竟只是小修小補，對於解決深層次結構矛盾、撼動扭曲的既得利益勢力，不見得有明顯效用。經歷史無前例的反修例運動後，內地官媒、本地建制派，以至主流民意都要求港府切實解決土地住屋問題，林鄭能否交出令人滿意的答卷，我們拭目以待。