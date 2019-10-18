多人參選、「自動當選」不再　今屆區選反映了甚麼？

區議會選舉提名期周四（17日）結束，今屆全部452個選區共有1098人報名參選，除非有人被「DQ」（取消資格），否則今屆區議會將不再有「自動當選」。而縱觀所有選區，有23個選區有4人競爭，8個選區有5人競爭，競選激烈。數字反映出雖然目前反修例風波仍未平息，街頭衝突仍常見，但選民仍然希望回歸常規政治選舉之中，用手上選票「決一勝負」。

區議會選舉提名期為10月4日至17日，投票日期為11月24日。（資料圖片）

選民終於有選擇

早前多名區議會參選人被選舉主任問及政治立場，要求解釋「光復香港，時代革命」等句子意思，「DQ」疑雲尚存，部分參選人資格仍未獲確定。例如今年南區海怡西選區參選人黃之鋒便須回覆選舉主任提問，提名期結束時仍未得到答覆是否獲得參選資格。

不過，假設全數參選人「入閘」，今屆區議會將出現罕有情況，即所有議席均需投票產生，過去選區「自動當選」的選民終於有機會表態。2015年區議會選舉431個議席中，68席在毫無競爭下自動當選，大部分由建制派奪得，佔議席總數約16%。今年參選人數比過去急升，自動當選的「美夢」終要睡醒。

過往之所以有不少建制派自動當選，部分原因乃區議會被視為作用不大，令市民參選意欲有限。但其實正如「01觀點」多次指出，區議會對民生工作有一定角色。社會不能夠一邊批評區議會淪為「白象製造機」，出現如鰂魚涌價值30萬「不能避雨避雨亭」、元朗17億「540米天橋」等，但另一邊卻嫌其如雞肋，不競爭區議會選舉。不但民生無小事，區議會亦涉及社區治理，絕對值得我們重視。

區議會不應被視為「雞肋」

是次區議會提名及選舉期，正際反修例風波，甚至連社會衝突亦尚未平息。多個選區競爭激烈，甚至可能不再有「自動當選」之況，不少參選人顯然衝着支持政府的建制派而來。香港民意研究計劃早前公布，特首林鄭月娥民望再突破下限僅得22.3分，8成市民反對林鄭月娥繼續出任特首。眼看政府民望隨節節下跌，而區議會選舉臨近，一眾建制派議員首當其衝。

民建聯主席李慧琼面對「長毛」梁國雄挑戰；民建聯副主席周浩鼎，同區面對劉永賢、王進洋和黎永安三人競爭。區議會選舉遇上反修例風波，2015年建制派在區議會奪得的七成議席，看來將備受挑戰。不論如何，讓政治光譜不同陣營的參選人在選舉中分高下，也是對香港為好事。畢竟在民主制度下，我們相信選民的智慧，並以選舉制度來協商政治安排。

特首林鄭月娥民望再突破下限僅得22.3分，8成市民反對林鄭月娥繼續出任特首。（羅君豪攝）

取消區選代價沉重

區議會參選人數急升，一方面反映港人對建制、政府怨氣深重，但一方面也反映港人依然對體制存有信心，市民希望透過選舉以投票表態。過去政府多次取消議員及參選人資格，被質疑無理剝奪、取消港人政治參與權利，舉措已令部分市民對選舉失去信任。今次區選若選舉主任再未能謹慎行事，在無充分理由下取消議員資格，容易將不滿的市民踢出體制，激化極端情緒。香港正值風雨交加之時，這絕非社會樂見。

政府民望已經見底，若貿然有極具爭議之做法，例如推遲甚或取消選舉，將令局勢難料。的確，根據《區議會條例》第38條，如特首認為選舉相當可能受「騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故妨礙、干擾、破壞或嚴重影響」，實有權指示押後選舉。而政府既開《緊急法》先例，甚至有權取消區選。但推遲或取消選舉均事關重大，只會讓原本相信制度的市民無法再透過制度表態，迫逼市民循「制度以外」走向抗爭。不論是法理依據及社會形勢，特首林鄭月娥都必須全盤考慮，不能輕舉妄動。

香港政府當務之急是重建市民信心，包括設法讓區議會選舉如期順利進行，讓市民相信選舉能達致公平公正。此舉既可保障市民基本投票權利，亦能讓社會重新信任體制。