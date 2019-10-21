暴力浪潮未止　泛民真的看不到嗎？

香港又經歷了一個暴力的周日。事前未獲警方發出不反對通知書的九龍大遊行，不出所料演變成暴力衝突：有示威者向尖沙咀和深水埗警署投擲汽油彈，亦有人在防暴警察設立防線期間，從天橋向身處橋下的警員投擲燃燒彈，更不用說小米專門店、北京同仁堂等中資商店慘遭破壞。我們從不諱言，政府無視民意是政治衝突的根源，而警察執法過程中的種種問題，亦有全盤檢視的必要。但與此同時，我們亦要撫心自問，「和理非」市民和一眾泛政客，是否不斷向暴力示威者發出錯誤訊息，令他們繼續有恃無恐，以至在錯誤的道路上愈走愈遠？

反修例示威持續四個半月，許多市民或者早已「習慣」了暴力，但這其實才是最令人悲哀的地方。就在周日中午，警方根據線報於大埔截查可疑車輛時，在一輛的士及七人車內搜獲大批武器，包括42支懷疑汽油彈、兩支火槍、16罐油漆、5支松節水、大量口罩、膠手套等。按照合理推測，這批「裝備」應會用作「抗爭物資」。若非事先被警方破獲，周日示威場面可能比電視機展現的更暴力、更血腥。

社會混亂令人憂心

還記得林鄭月娥上周三嘗試在立法會宣讀《施政報告》時，泛民議員在會議廳高呼「林鄭下台、追究警暴」，導致林鄭被迫改以錄像方式宣讀。泛民覺得「警暴」必須追究，但根據同樣邏輯，愈演愈烈的暴力行為難道不應被追究、甚至被譴責嗎？令人心寒的是，我們完全看不到泛民與暴力劃清界線，輿論也沒有對警察在示威前破獲大量「抗爭物資」而額手稱慶。究竟，是否要等到有警察或者示威者死亡，我們才明白要制止暴力？

必須指出，示威發展至今，受影響人士其實早已不限於警員和示威者本身，許多無辜市民事實上亦受到波及。周一（21）凌晨，何文田有兩架巴士相撞，釀成十多人受傷。涉事104路線九巴由於遊行而被迫改道，在凌晨駛至何文田亞皆老街及公主道交界時，在交通燈號失靈下，遭一架空載九巴攔腰撞上。有報道指，失靈的交通燈不排除早前被示威者破壞。

這宗交通意外的細節，當然有待調查，但連月示威對民生造成巨大干擾，包括導致許多商店無法正常營業，卻是不爭的事實。在這種情況下，各界除了呼籲政府必須盡快成立獨立調查委會，藉以回應示威訴求，是否也要設法壯大溫和聲音，從而為平息暴力抗爭、為「攬炒」思潮退場創造條件？

+ 8 + 7 + 6

從政者不能任由年輕人犧牲

平情而論，作為「和理非」代表的泛民不是這場運動的領導者，因此無法主導運動進程，但這並不代表泛民不能發揮積極作用。具體而言，他們不應默許破壞行為，變相為暴力示威者撐腰。可惜的是，我們看到的卻是一種景象。例如民主黨元老單仲偕早前聲稱，自己已用盡溫和方式爭取民主，所以今時今日年輕人用「自己的方法」，看不到理由阻止他們。請問這是負責任的政治人物應該說的話嗎？單仲偕發表這番言論，等同承認自己「太廢」、「不敢勇武」，其潛台詞就是「既然年輕人願意衝，就讓他們衝吧！」這不是默許暴力，又是什麼？

中文大學最近的民調顯示，市民對暴力示威的同情有所增加，這或許會令泛民政客不敢與暴力割席，避免影響下月底的區議會選舉。《香港01》從不希望「同情暴力」成為主流，因為暴力本身根本不應為文明社會所接受。誰會相信，任由暴力橫行，就可以把我們稱為「家」的香港，帶到一個更好的明天？而對泛民來說，如果他們短視地默許暴力，那只會失去過往一直擁有的「和理非」道德光環，值得嗎？