水炮車「誤中」清真寺　政府要有政治智慧

警方周日（20日）於尖沙咀出動水炮車，期間藍色水劑射中清真寺大閘，引發伊斯蘭團體及民眾不滿。翌日特首林鄭月娥高調前往清真寺，向穆斯林團體及清真寺代表致歉，惟有不同聲音均指，林鄭只向個別宗教團體道歉，對其他無辜受水炮車、甚至修例衝突影響的群體則無動於衷，有「大細超」之嫌。向來被批「高高在上」的林鄭是次放下身段，卻引致社會跨光譜批評，足見她缺乏政治智慧，未能修補社會撕裂。

周日尖沙咀再次爆發衝突，警方派出水炮車沿彌敦道驅散示威人士，沿途多處地方被藍色水劑射中染藍。然而，水炮車駛至清真寺附近時突然停下射水，清真寺門前空地、閘門因而染藍，現場亦有多人被噴中。事件引來社會嘩然，當日在場慘中水炮的印度協會前主席毛漢（Mohan Chugani）指，清真寺當時可謂無事發生，惟水炮車特地在門前停下射水，質疑警方刻意為之。為少類族裔服務的香港融樂會事後亦譴責警方，認為他們無理染污清真寺設施，侮辱宗教場所及漠視宗教自由。

10月20日，清真寺大閘位置遭藍色水直射，傳媒到場採訪拍攝。（譚文豪／公民黨 via 路透社）

林鄭為何鄭重道歉？

政府對事件表示非常關注，除了油尖警區當晚派出指揮官何潤勝、警察公共關係科高級警司余鎧均、巴基斯坦裔警司莫俊傑（Swalikh Mohammed）及印度裔督察Gimandeep Singh，到九龍清真寺與教長會面作解釋及表達關注，翌日特首林鄭月娥偕同警務處長盧偉聰及副處長（管理）郭蔭庶到訪清真寺，為警方行動造成的影響致歉。這相信是外界所知，林鄭首次就警方行動向個別群體致歉，可見其對清真寺慘遭水炮車射中的重視。

誠如當時身在現場的毛漢所言，警方並無必要向清真寺施放水炮，亦應避免染污宗教群體的重要場所，鄭重道歉乃合理之舉。但同樣無辜遭殃的人士不少，包括當時聚集於清真寺門外的立法會議員譚文豪、數名市民及記者，惟林鄭卻沒有親自向他們致歉。當日水炮車亦有染藍同為宗教場所的尖沙咀聖安德烈堂，特首亦沒有公開向受影響團體作出慰問及致歉。特首如此選擇性致歉，被外界認為厚此薄彼，實在不無道理。

行政長官林鄭月娥、警務處處長盧偉聰及副處長（管理）郭蔭庶到訪九龍清真寺。（政府新聞處圖片）

社會對穆斯林有刻板印象

林鄭為何向穆斯林群體份外關注？其中一說是，警方行動染污清真寺畫面震撼，引來國際關注。彭博、路透社及BBC等國際傳媒均有報道，甚至中東卡塔爾的半島電視台亦有關注。政府為避免觸動穆斯林群體情緒，阻止事件惡化升溫，特首才親自道歉。但如此一來，這意味道歉與否變相純屬政治考慮，林鄭不對其他受影響人士道歉，乃認為沒有重要的政治後果。不論林鄭之意為何，若予社會如此觀感，實屬不智。

另外，有網民戲稱穆斯林為「好事之徒」，林鄭因此向他們「跪低」。這固然是無知的說笑，同時也反映社會不乏對宗教群體及少數族裔存有誤解及偏見，以為穆斯林特別勇武，會因宗教受辱而發動「聖戰」。社會這種刻板印象乃不健康之現象，可能是教育和宣傳做得不足，但林鄭選擇性向穆斯林群體致歉，而未有充分向社會講解其緣由，客觀效果上可能深化有關的刻板形象，令無知的笑話聽似為真。對於這一點，政府可曾考慮？

黃、藍同批林鄭標準不一

更「有趣」的是，這次林鄭選擇性道歉，不只引起「偏黃」市民之不滿。向來認為警方執法過火的「黃絲」固然不滿林鄭只向穆斯林群體道歉，指斥她雙重標準，欠示威者甚至廣大市民一聲道歉。但連向來支持政府的「偏藍」群體，亦有人認為示威衝突導致多區頹垣敗瓦，市民商戶生活受擾，個別商戶及市民更遭「私了」，認為林鄭除了向穆斯林群體道歉，亦須慰問其他受影響市民。

平情而論，社會特別重視清真寺及穆斯林群體，也因為他們在香港向來屬於少數，甚至是邊緣之弱勢社群。周日前有人發起保護重慶大廈，周日市民自發清潔清真寺大閘，及事後警方及特首親自慰問，也可以說是因為社會知道須多與穆斯林群體溝通及了解，擔心他們有負面看法。但不論原因為何，林鄭都應適時交代其做法之準則，以免引起誤會甚至反效果。連道歉一事都引起不滿，已證明她全無政治智慧。

有市民協助清洗清真寺。(資料圖片)

當前社會氣氛緊張，特首民望屢創新低，林鄭固然可理解成有人肆意將小事上綱上線，甚或純屬市民「拎佢嚟出氣」。但她必須明白自己處處不討好，正因為一直予人「高高在上」之感，未能耐性地向社會解釋其處事準則。她若要迎難以上，便必須改善處事、施政手腕，方能重建港府的公信力。