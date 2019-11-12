周一（11月11日），示威者於多區堵路，試圖癱瘓交通。於葵芳新都會廣場外，一名交通警駕駛電單車三度撞向黑衣人群，至少兩人倒地受傷。即使警方事後辯稱為「試圖分隔警員與示威者」，亦不能為此故意傷人之舉開脫。除了即時停職休假，警方更須一視同仁，調查這名警員是否須負刑事責任。

警員如此魯莽及不智，或許有人會說，因為他們面對的挑戰及承受之壓力太大。反修例示威持續逾五個月，示威者的手段愈趨激進；七成市民完全不信任警方、警員所到之處皆受市民謾罵或敵視。種種執法困難縱為事實，但警員也不能做出越矩之行為。根據朱經緯案，警員即使面對非常棘手及挑釁的環境，如揮棍襲擊途人等非法武力，並不會獲得法庭姑息。

其實，我們都「捉錯用神」。警察執法的最大挑戰並非來自外在的敵意環境，而是內在的情緒控制。身處示威現場，面對市民的謾罵甚至挑釁，警員都沒有情緒高亢的權利。法律賦予了警察合法使用武力的權力，他們便必須在任何情況下均控制情緒，秉持專業的執法標準。須驅散時，便驅散人群；須逮捕時，便果斷逮捕。

可惜隨示威持續，我們看見部分警員未能控制情緒。例如在科大學生不治後，警員在屯門與示威者對峙期間，竟聲言要「開香檳慶祝」；周一西灣河一名青年中實彈重傷後，在黃大仙一名防暴警察竟稱開三槍太少。更不用說警察隊員佐級協會主席林志偉以「曱甴」形容示威者，使許多警員跟隨此說法。一時失言或許小事，但若警員未能控制情緒，實教社會擔心會否影響他們執法時之判斷，包括對示威者使用過度武力，違反規例。不只一次可見，警員遭市民謾罵時，當面噴以胡椒噴劑，做法難言專業。

防暴警察搜捕示威者時，經常遇到其他市民。（資料圖片/羅君豪攝）

更令人擔心的是，警員失言或執法不當的畫面在網上廣泛流傳，令本已同情示威者的市民因而仇恨警員。如此形成惡性循環，當示威者及市民對警察愈來愈懷敵意，警員執法時無可避免地落入四面楚歌、草木皆兵之境地。

必須明言，示威者愈趨激進、四處搗亂，我們絕對需要警方維持治安。但警員之執法亦須嚴格，方能符合法律之要求及社會之期望。近日不少人轉發1980年代電視劇《新紮師兄》一幕，飾演張偉杰的梁朝偉告誡受訓學員，「警察是執法者，如果警隊自身沒有紀律，將來在社會便無法執行紀律」，此對白既在諷刺當下的部分警員紀律不夠，在某程度也折射出市民對執法者的水準始終有所期許。

警方周一發聲明強調，「所有警察都必須為自己的執法及行為負責」，無疑是對所有警員的提醒：社會有賴警隊執法，但個別警員若然越矩，亦不享特權。執法之道貴乎「嚴」，乃嚴格之「嚴」，嚴以律己之「嚴」。正如國家主席習近平今年5月，亦告誡內地公安須「執法公正、紀律嚴明」。