社會需要更多的吳基培及艾宏思

示威者發起、試圖癱瘓交通的「大三罷」持續第二日，大學校園更成為「兵家必爭之地」。香港中文大學外，黑衣人欲向吐露港公路投擲雜物；鄰近香港大學的薄扶林道，亦成為示威者目標。

周二（11月12日）早上，示威者在香港大學校園用膠櫈、雪榚筒等堵塞扶手電梯，用大量雜物阻塞通往平台的出入口，並以噴漆在地下寫上字句。示威者更在通往港鐵站的天橋上，向下面的薄扶林道投擲雜物，幾乎擊中駕駛者。港大理學院院長艾宏思（Matthew Evans）到場，在天橋上主動跟學生傾談，邀請學生回到校園內對話，並呼籲他們避免跟警員起衝突。縱然艾宏思的好意不得要領，但他仍然表示，那些是他的學生、他的孩子，他希望能幫忙化解衝突。

至於香港中文大學，因應前一天有人嘗試在二號橋向吐露港公路投物，警方亦派員駐守不屬於大學範圍的二號橋。示威者則以龍門架和水馬等築起路障，與在外戒備的防暴警察相距僅數十米，氣氛多次緊張。午後，中大副校長吳基培和吳樹培到場，呼籲示威者勿行近二號橋，提醒學生小心安全。在場人士質問中大邊界、二號橋口的更亭能否由中大保安駐守等，吳基培多次重申會負責溝通，希望學生保持克制。

明知不可為而為之

在當前二元對立、情緒高亢的社會，無論是港大理學院院長還是中大副校長，他們充當「和事佬」的工作成效不彰，實為預料之內。中大談判下午破裂後，警方更一度進入校園範圍，拘捕多名示威者。但正因為幾名師長明知不可為而為之，為困在情緒中的雙方剖出第三條溝通的道路，便顯出他們對社會之承擔。

五個月來，社會累積太多暴戾情緒，尤其是示威者和前線警員。這些情緒往往容易讓人失控，更令人以為立場非黑即白，容不下任何溝通及和解。結果，許多「和理非」眼看示威者由在牆上塗鴉，遍地文宣，到後來到處砸壞東西，他們都未不願意挺身相勸，與他們一同尋求其他出路。另邊廂，所謂之「藍絲」則只着看暴力行徑，一味地抨擊，完全無補於事。

在雙方劍拔弩張、衝突一觸即發之時，處在社會兩極中間的我們，更應該像艾宏思、吳樹培和吳基培他們般，不怕走到風眼位置，傾聽高亢情緒下的傾訴，甚至嘗試幫助雙方溝通。沒有人願意看見示威者訴諸暴力，也沒有人希望警察不當使用武力，但五個月來的謾罵已證明這無濟於事。只有我們拿出勇氣，站出來勸服雙方回歸理性，才有可能令多一個人放棄暴力。

民怨宜疏不易堵

社會撕裂如斯，政府責無旁貸。然而，特首林鄭月娥除了譴責暴力外，似乎沒有具體措施消弭民怨、化解分歧，其語氣及態度甚至被認為激化民憤，令矛盾和對立更加嚴重。她若然以為這樣就能帶領社會重回正軌，只怕是緣木求魚。而社會的大多數人，不論立場是「黃絲」或「藍絲」，我們與其每天在社交網絡蒐集對方的暴力鐵證，激化情緒，是否更應該幫助社會降噪，嘗試尋求可行的平衡點？

中大校長段崇智原本與學生關係欠佳，但後來與學生閉門會談及真誠交流後，雙方關係迅速改善，建立互信，足見傾聽和溝通的力量。在「大三罷」的第二天，三名大學師長踏出了他們的第一步，社會上一直沉默的政治領袖和「和理非」，何時才願意挺身而出，尋找激烈情緒掩蓋下的真實聲音，而非只是靜觀其變、袖手旁觀？