【區議會選舉】官民合作確保選舉順利舉行

區議會選舉將在周日（24日）舉行，但鑑於各區衝突不止，選舉能否順利舉行成為各界焦點，有意見甚至認為應予押後或取消。選舉是市民的基本權利，值得官民雙方珍惜。政府應當密切留意局勢發展，盡力排除干擾，確保選舉在安全的情況下進行；市民則應不分政治立場，與暴力劃清界線，把香港社會重新引入以選舉這種文明方式來表達意見的正途。

毫無疑問，今屆區選是香港史上最受矚目的一次，不單選民登記數字達破紀錄逾413萬人，還出現了主權移交以來首次沒有人自動當選的情況。「01觀點」早前便指出，競爭如此激烈，主要原因是反修例運動把香港的深層次結構矛盾、政治體制落後，以至監警機制存在漏洞等問題一下子暴露出來。從這個角度來看，雖然暴力橫行令人痛心，但卻同時讓市民認清改革之必要，可謂塞翁失馬。而今次選舉，可能就是一個讓滿目瘡痍的香港重新出發的起點。

我們樂見政府採取措施，減低選舉受到暴力干擾的風險。政制及內地事務局長聶德權周一（18日）提出若干保障選舉順利舉行的措施，包括在票站派駐更多警察和民安隊、外聘保安公司人員，以及由消防處成立快速應變小組，撲滅票站可能出現的火警等。但聶德權沒有提及假如部分票站受到干擾，政府會如何處理。我們認為如果發生這個情況，當局應該讓選舉繼續進行，不應一刀切延期、腰斬或取消，部分受嚴重影響的地區大可在適當時候重新安排選舉。

聶德權表示，選舉事務處在各方面的籌備工作進展良好，呼籲停止暴力讓選舉和平、安全進行。（高仲明攝）

輕率取消選舉肯定無助修補社會撕裂，反而會擴大矛盾。眾所周知，政府早已因為反修例運動失去民心，如果連區議會選舉這個容許選民和平發聲的渠道也失去，管治危機肯定會更嚴峻。因此，非到萬不得已的地步，政府應用盡方法確保選舉順利舉行。

但俗語說「一個巴掌拍不響」，公平、公正、公開的選舉環境必由各方合力營造。不單政府要確保選舉秩序，讓選民安心投票，社會亦要與暴力割席，別讓情緒蓋過理性。倘若投票當日發生交通幹道被堵塞、選民受威脅，甚至重演鄺俊宇、岑子杰、何君堯等候選人遇襲的場面，選舉肯定會蒙上陰影。這對早已千瘡百孔的香港而言，有何益處？