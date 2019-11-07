各界均須打擊暴力　保障區選順利舉行

立法會議員何君堯周三（6日）在屯門「擺街站」遇襲，頓時有不少聲音指出與區選有關，擔心如選舉暴力成風。毋庸置疑，任何暴力均不容接受，我們必須嚴正譴責，而與區選有關的暴力事件更加教人憂慮。但正因為此，政府、候選人及社會更須回歸冷靜，盡快叫停社會之暴力，助區議會選舉順利舉行，讓市民能行使他們的政治投票權利。政府早前成立的危機管理委員會亦應及早部署，公開、公正地為選舉營造有利環境。

暴力頻生 社會必須糾正歪風

何君堯正競逐連任屯門樂翠區議員，周三早上與助理於屯門碼頭擺設街站時，遭一名假裝獻花的男子拔刀襲擊，造成胸口受傷，須接受手術，另外其兩名助手亦告受傷。事後何君堯形容當天為「香港區議會直選上黑色的一天」，驚訝候選人竟遭受兇徒蓄意襲擊，批評整個競選氣候與變得不公與失去秩序。

何君堯中刀後送往屯門醫院，送院時清醒。（網民Wong Sun Fai‎上載至fb巴打絲打Facebook Club）

施暴者目的為何，尚待警方調查，但任何暴力事件均不能接受，均應制止。近月社會暴力成風，叫人擔心。而何君堯作為區議會選舉候選人，他受襲一事更令人聯想到連月來已有不少區選候選人受惡意騷擾、甚至襲擊，而何君堯事件更是最嚴重的一宗。連月來如立法會議員鄺俊宇日光下被毆、民陣召集人岑子杰浴血街頭及西貢區議員何偉航受襲等，區選參選人的安危連番受到威脅，情況惡劣絕對是前所未見。

何君堯受襲後，行政會議成員葉國謙認為，目前有參選者擔心遇襲，而且如投票當日街上出現黑衣人，亦會影響市民投票意慾，故認為如區選前一星期仍見「好大暴力」，政府或有需要考慮押後、甚至取消區選。他的建議當然有其道理之處，但當局在衡量安全及選舉重要性，必須作全盤而周詳之考慮，不宜輕易下決定。

區選部署 必須全盤考慮

首先，受襲的何君堯言行向來「惹火」，除了多次在不同公開場所、網絡呼籲「用武」之外，721晚更親身在元朗與白衣人「握手」，導致不少公眾質疑其與當晚恐襲事件的關係，而何君堯本人亦承認自721事件後收到死亡恐嚇，自此聘請保鑣保護。在未查證事件原因之前，輕易與區議會選舉之安全扣上關係，可能言之過早。

何君堯在元朗無差別傷人事件當晚，被拍得與疑有份傷人的白衣男子握手、拍膊頭。（網上影片截圖）

其次，目前各路人馬乃積極備選，未見有人有意退選，可見雖偶有暴力或爭執發生，但無阻候選人之熱誠，亦未見干擾他們的競選宣傳。就此，政府應先盡辦法保障競選工作能順利進行，積極防範和制止暴力事件發生。

再者，除了候選人意欲競選外，選民投票之心非常熾熱。從選民人數破紀錄、創新高已可見，市民希望透過區議會選舉表達他們的聲音。近日反修例示威的文宣亦逐漸以11月24日「和你投」成為主調，亦反映出社會希望選舉能順利舉行。從管治角度看，眼下政府失信於民，管治團隊陷入空前絕境，如貿然取消選舉，或會製造更嚴峻的管治危機。故此，政府應首選用盡方法保障選舉秩序，押後、腰斬區選等「核彈選項」應為最後、逼不得已之手段。

區選在即 各界不能節外生枝

「01觀點」多次指出，確保區選可順利舉行之責任，既在政府，亦在社會。在政府方面，它應打擊與選舉有關的暴力事件，並跟進已發生疑與選舉有關的暴力案件，盡快將暴徒緝拿歸案，繩之於法，向社會宣示施暴、甚至危害選舉公正的行為是須承擔後果，阻嚇更多同類型的事件出現。在社會方面，既然距投票日還有兩星期多，當暴力示威和衝擊仍然無日無之，實在叫人擔心。市民不分政治立場，均須叫停所有暴力行為，用文明方式表達意見。既然社會大多數人的意願是希望行使投票權，所有香港人必有責任保持冷靜，別讓情緒蓋過理性，做出破壞區選進行的不智行為。