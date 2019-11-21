【區議會選舉】前車可鑑　勿以激昂口號取代社區實幹

11月24日舉行的第六屆區議會選舉將創下眾多歷史紀錄：此次選舉為1967年左派暴動以來，首場在大型社會騷亂下舉行之選舉；本屆選舉的選民人數為4,132,977，首次突破400萬關口，選民人數為歷年最高；選舉事務處接獲35萬份新登記選民申請，亦為九七以來各個選舉年的新登記選民紀錄，比佔領運動後的上屆區選前之26.3萬人仍要高；本屆區議會選舉亦為史上首次沒有自動當選選區。如此多個紀錄，明顯是由迄今持續了逾五個月的反修例運動帶動。無可否認本屆選舉已經高度政治化，然而政治風波為一時三刻，社區建設方是細水長流，倘若慷慨激昂之政治口號取代連年累月之地區工作表現，左右選戰，最終受苦必然是那些候選人及其社區。

1967年4月新蒲崗人造花廠發生勞資糾紛，事件演變成嚴重警民對立，左派工會亦發起罷工及示威。6月7日市政局選舉當日，天星小輪等因罷工而停駛，政府仍確保選舉可以順利舉行，支持政府恢復秩序的葉錫恩、黃夢花、張有興等高票當選。今天的社會紛亂程度，雖非1967年4月時左派暴動之初期可以比擬，社會之民怨與當年左派工會在社會中的支持度相比亦難以評估，然而用票箱總好比磚頭，可讓市民不論持正反立場，都可以為現時之政局以至其社區事務發表意見。加上選舉為政府聽取民意，市民行使公民權利之重要渠道，是負責任政府之憲制責任，因此政府必須以最大努力，確保區議會選舉於周日可以順利舉行。

大部份選民多屆以來選擇區議員的標準，亦是以候選人在該區之社會服務，其本身之政見一向不是重點考慮因素，如有人要把區議會選舉加入政治元素，則很可能違背選民本身希望區議員為地區服務之意願。（資料圖片）

「佔中」發起人戴耀廷於年前提出的「風雲計劃」以及坊間有人發起的「反自動當選」行動，提出要派出候選人於全港所有選區參選，阻止建制派自動當選。區區有得選，人人有票投，令不少多屆都由現任議員自動當選的選區有競爭，為選民提供另一選擇，未嘗不是好事。不過戴耀廷聲稱要在全港18區區議會中奪得過半數議席，劍指選舉委員會兩個區議會分組界別之117席，以此影響來屆的特首選舉，則顯然是把區選視作政治抗爭戰場，有悖於區議會服務社區之宗旨。

事實上，區議會之職能及權力在於就地區事務提供意見。候選人在競選拉票時，亦應此作為政綱及宗旨，而非將區議會變成一個政治爭論之場所，或者試圖將之作為政治鬥爭工具。誠然，大部份選民多屆以來選擇區議員的標準，亦是以候選人在該區之社會服務，其本身之政見一向不是重點考慮因素，如有人要把區議會選舉加入政治元素，則很可能違背選民本身希望區議員為地區服務之意願。

2003年因反對《基本法》第23條立法而爆發的七一大遊行，也帶動民主派在當屆區議會選舉之選情。不少民主派以「踢走保皇黨」之口號參選，把選民對政府之不滿情緒發洩在親政府的建制派政黨身上。（資料圖片）

回顧歷史，2003年因反對《基本法》第23條立法而爆發的七一大遊行，也帶動民主派在當屆區議會選舉之選情。不少民主派以「踢走保皇黨」之口號參選，把選民對政府之不滿情緒發洩在親政府的建制派政黨身上。不過四年過後情況卻出現逆轉，2003年民主派搶佔的選區，大多被建制派奪回，民主派不僅將收穫悉數回吐，甚至倒輸。自此民主派的地區根基大打折扣，一蹶不振。這屆區選亦在社會彌漫反對政府情緒下舉行，民主派選情一度被看好，然而，持續不斷的暴力示威令不少評論開始相信，未與暴力「割席」的民主派會受衝擊。當示威愈演愈烈，於多區造成嚴重破壞及交通癱瘓，當居民出入不便、社區滿目瘡痍之時，民主派仍能對選情如此樂觀嗎？以史為鑑，民主派2003年時雖然單以政治口號空降多區而僥倖勝出，但若無紮實之地區工作作為後盾，其支持終不會長久。

在此熾熱之社會環境下，政府、候選人、選民各方皆應擔當負責任之角色，以確保選舉能夠順利舉行並充份反映民意，選出稱職的地區代議士，以及提高社區治理能力。（資料圖片）

本屆之新登記選民有破紀錄之35萬人之多，當中18至35歲之年輕選民登記人數更比去年暴升12.3%，不少評論認為選舉已與反修例運動扣連。然而在此慷慨激昂、理想崇高之政治口號下，更多大大小小的民生議題、社區建設，亟待本屆選舉中當選的區議員埋首苦幹。若然單憑政治立場而投票予一些毫無地區政績，不理民生建設，只懂高叫政治口號的投機者，結果把往後四年的社區治理置之不顧，明顯是有負於所有對當區民生改善有所寄望的居民。選民實有必要將政治及民生分開，在地區上投給真正能夠為社區服務之候選人。

政局動盪、社會紛亂，氣氛帶動本屆選舉創下多個歷史紀錄，毫無疑問政治議題已經進入社區，成為選舉的一部份。然而在此熾熱之社會環境下，政府、候選人、選民各方皆應擔當負責任之角色，以確保選舉能夠順利舉行並充份反映民意，選出稱職的地區代議士，以及提高社區治理能力，勿以一時三刻的激昂口號再次換來四年社區的歲月蹉跎。要知道政治氣氛畢竟是短暫，社區建設方是細水長流，而民生恰恰正是最大的政治。