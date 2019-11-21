【區議會選舉】認清區議會角色　切實推動區政革新

反修例風波持續，即將於周日（11月24日）舉行的區議會選舉變成「兵家必爭之地」。政治爭議令區議會選情激烈，今屆首次出現「無白區」，區區有競爭，人人有得投。但不論參選人來自何方，社會上下都要認清區議會始終屬於社區，主要是為民生服務。

民生才是最大「政治」

區議會角色不同於立法會，區議會的參選人應以社區事務為先。在區議會選舉中，政治議題不能夠是參選人的全部政綱。區議會議程關乎居民生活，處理具體地區政策和社會資源管理才是區議會的「正業」，若用作「政治表態」，肯定背離區議會的存在宗旨。《香港01》向來反對用「黃」與「藍」二元對立的思維區分香港社會，如果將政治角力帶入區議會，使其淪為政治抗爭場所，更是極不理想的情況，只會扭曲區議會的角色。

雖然區議會作為接觸市民的最前線，理所當然可以成為政治人物的成長土壤，但若有志從政者僅僅將區議會視作「跳上立法會」的政治踏腳石，卻是本末倒置。區議會責任不是制訂法律、批准公共開支、監察政府施政等「大政治」工作。根據《香港法例》第547章所規定，區議會工作是就地方行政區內的福利、公共設施、地區公共工程、社區活動及服務各方面，向政府提供意見。區議會亦獲政府撥款，以改善區內環境、促進區內康樂、文化及不同社區活動。由此可見，區議會的工作是服務社區，是清楚不過的事實。

誤解區議會和區議員的角色，把立法會的一套鬥爭方式搬到區議會，只會招致失敗。2003年，香港受到《基本法》23條立法、「沙士」（SARS）疫情、負資產等問題衝擊。在政府處理不善下，民怨在當年「七一遊行」集中爆發，泛民在年底區議會選舉大勝，八成參選人當選，建制則僅僅三成。但是，四年之後，泛民就反勝為敗，此後更是無法再在區議會選舉裏取得甜頭。前車可鑑，社會政治氣氛或許會一時帶動投票情緒，但選民對立法會和區議會的要求截然不同，區議會參選人不能只靠口喊「五大訴求」來蒙混過關。

作為諮詢角色的區議會一直職能有限，過去架構更一直限制區會發揮。（資料圖片）

區議會權力待擴充

區議會以民生為本，但職能有限，不如過往兩個市政局所扮演的地區治理角色1999年之前，市政局及區域市政局分別負責港九、新界兩區衛生及文娛康樂服務，市政局擁有全面的財政自主權，收入部分來自稅收，及各類牌照費用和出租設施所得的收費。然而，1999年後，政府認為隨着立法會和區議會選舉日漸成熟，市政局的功能已被逐步淡化，兩會能夠取代市政局來監察政府的運作。只不過，區議會實質職權無法與市政局相比，無足夠實權管理地區事務，也無法直接參與相關法例的制訂、執行。

區議會職能尷尬，落得三不像的下場，只能在「康樂組組長」與「街坊保姆」之間尋找位置。遠如禽流感爆發以至不同食物安全事故，近如屯門大媽、上水水貨客，都顯示區議會與不同法定政府機構協調欠佳。小如社區巴士站的公眾諮詢，也因區議會選區劃分細小而鬧出「幾步一站」的黑色幽默，區議員為求「成功爭取」巴士站路經各自選區，能夠將政績寫上政綱，不惜令本來有效快捷的巴士路線變得迂迴漫長。

區議員在社區政策上的發揮空間有限，也易於使為政治爭議在議會內滋長，喧賓奪主。然而，反修例衝突持續了至近半年，社會的深層次結構矛盾愈揭愈深，當中理所當然包括民生的種種沉痾。區議會作為接觸市民的最前線，無論誰人當選，都應有所擔當，為化解當前矛盾一探出路。一眾區議員當選以後需要有所覺悟，在未來提升地區議政的能力，以市民的社區生活作為起點，改革社會治理。