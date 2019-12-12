「和理非」被拒入境內地　「一刀切」無助中港互動

葵青區民主派區議員周偉雄周三（11日）出發前往廣州奔喪，過關時被公安人員以「對國家安全構成危險」為由拒絕入境。縱然近幾個月來中港關係緊張，香港不少民主派走向激進，但這名溫和派泛民議員以「和理非」見稱，過往未見激進言行。此次周偉雄被拒絕入境，既未見充分理據，亦會加深香港人對內地的負面印象，反映前線政策之不足。

周偉雄是葵青區葵盛東邨區議員，在今屆選舉順利連任。他並無政黨背景，參選時報稱政治聯繫為民主動力，即一個泛民協調選舉及其他事務的組織。

葵青區區議員周偉雄為民生請命，並無激進言行。（資料圖片／廖俊升攝）

周偉雄為溫和派泛民議員

周偉雄原本知名度不算高，亦沒有紀錄顯示其言行激進或支持獨立等。內地執法人員指控他「對國家安全構成危險」，外界看來，只建基於其作為民主派的一員。若然如此，即為一刀切地拒絕民主派。

過往，坊間早已盛傳內地海關設有黑名單，包括自2014年佔領運動，時有參與者聲稱被內地政府拒絕入境，如學民思潮主要成員黃瑋琪、錢詩文等。若然內地當局拒絕如港獨分子等激進勢力入境，做法社會較能理解，但當限制波及到了溫和的「和理非」，做法實屬不智。須知道民主派之光譜寬闊，當中包括不少認同「一國兩制」、在憲政秩序框架下爭取民主的有心人。對民主派一刀切排斥，只會破壞兩地良性互動。

前線人員不能一刀切執法。（中國海關總署圖片）

官員乃「一國兩制」實踐者

官場上時有下級官員過猶不及的現象，在中國這個自古便有「皇權不下鄉」一說的地方，前線人員也容易拿捏不當，容易發生政策理念與實踐的斷層。對於香港政治人物的過關，若然前線人員一刀切地拒絕所有民主派入境，包括如周偉雄這種「和理非」，縱然短期看來為最保險及省時，但長遠而言卻會加深香港社會認為內地打壓異見者的負面印象，甚至會徒添市民對內地的恐懼，令部分人望而卻步。

若然政策執行加深香港社會主流之誤解，甚至失去兩地互動之機會，便會阻礙香港人身分認同的二次回歸。我們經常強調，「一國兩制」應積極看待，促進互動而非區隔，在溝通之上，尋求相互了解與共識。不論是哪個政府，哪個部門，官員都必須明白他們是「一國兩制」此重大原則的具體實踐者，必須更具智慧及靈活處理現實需要，不能貪圖一時便利，令兩地走遠。