600架專營的士焉能改變生態

近年市民對的士服務質素的不滿呼聲高漲。立法會《專營的士服務條例草案》委員會周一（6日）召開首次公聽會，約60個團體代表出席，多名業界代表反對引入專營的士，認為加入競爭將打擊生意。如何在市民、司機、牌照持有人的利益之間取得平衡，已成為政府的考驗。

針對的士服務的投訴由2006年的7,051宗飆升至2018年的11,000宗，當中25%投訴拒載，19%投訴司機無禮。（資料圖片）

服務質素「將貨就價」？

針對的士服務的投訴由2006年的7,051宗升至2018年的11,000宗，當中25%投訴拒載，19%投訴司機無禮。目前政府所做的不多，其中一個原因在於的士牌照屬私人擁有，當局規管的力度有限。運輸及房屋局副局長蘇偉文推出專營的士計劃時明言，政府計劃便是為提升點對點的交通服務質素。專營權為期五年，不能轉讓、不能續期，並由政府在條款中清晰訂明服務水平要求，包括車輛類型、車廂設施、「網約」安排、安全要求、司機培訓、客戶服務及投訴處理等。政府可以對不乎要求的營辦商施加懲罰，更嚴重者甚至能撤銷營運權，政府對專營的士的質素監管能較一般的士牌照切實。

然而，此政策忽略了最根本問題始終是牌費過高，的士司機的租金壓力巨大，導致不少司機為求收益，忽略了服務質素。例如拒載問題，便是的士司機為求利潤，不想接載短程客、路經塞車區域，甚或不想「空車」回程所致。根據運輸署調查數字，2018年司機每月平均收益為33,326元，但扣除營運成本後僅為18,648元，較同期整體交通行業平均月薪20,297港元低約8%。根據的士租車網站顯示，現時市區的士每更租金300至400元，並依日子時段不同略有加減。以每月開工22日計，則租金每月支出可達8,800元甚至更高。駕駛的士租車成本高昂，司機如果想在租車時段多走幾趟，在聽到客人「不理想」的目的地後，拒載便成為司機的「選擇」。

專營的士計劃的安排及規模有局限，不足以提升業界整體質素。（資料圖片）

600架的士無助問題根本

再者，專營的士計劃的安排及規模有局限，不足以提升業界整體質素。首先，政府建議專營的士起表價為36元，刻意減少專營的士與現時持牌的士之間的價格競爭，無異於對的士服務質素低下的現況「隻眼開隻眼閉」。正如競爭事務委員會12月23日就向立法會法案委員會提交的意見所言，政府應該透過招標程序，要求專營權競投者在不犧牲服務質素的前提下，以收費水平互相競爭，而非由政府主動限制專營的士的競爭力。若果專營的士能夠在價錢相若的情況下，提供比一般的士更為優質的服務，香港應該樂以為之引入競爭，而非處處維護現時持牌的士。

在規模方面，政府推出的專營的士計劃僅涉及600架的士，只佔全港1.8萬部的士的百分之三。專營的士縱能為港人提供更為優質點對點交通服務，並提供近似「網約」車服務。但要以3%車輛改變業界風氣，機會微乎其微。蘇偉文明言，專營的士並非旨在取締現有的士，又重申兩者定位不一，亦非要與一般的士直接競爭，「專營的士」計劃自其目的開始，改變現況的意志已見不足。計劃旨在提供多一種服務，而非改善的士業界整體質素。

的士司機為搵食「揀客」固然不要得，但承受惡果的始終是一眾市民，政府必須要面對問題。 （資料圖片）

應檢討的士牌照數目

根據的士牌照買賣代理，香港的士交易所的數據顯示，2019年市區的士牌照成交價每個徘徊於496萬至561萬之間。天價導致佔業界八成租車司機幾乎無從選擇，唯有忍受沉重租金。的士司機為搵食「揀客」固然不要得，加上承受惡果的是一眾市民，政府必須要面對問題。

改變目前的士行業生態的徹底辦法，應是加快檢討專營的士數目，重新開放的士牌照申請。而且未來發牌數目更應該遠多於今次計劃的600架，以透過發出牌照壓低一般的士牌照價格，打破當前「天價的士牌」的局面。回首過去發出永久的士牌照，由政府主動創造「既得利益者」的弊病，政府新發牌照應在今次專營的士制度之上，限制日後的發牌年期、轉讓權限，並以服務質素作為續牌考慮等，避免新一輪發牌錯誤造就另一批既得利益者。

如此改動牽動既得利益集團，改革前路必然艱然。但問題困擾香港多年，政府仍必須正視，尋求治本之道。須知道600架的士，並不足以改變的士行業生態，政府現時極盡其力避免「專營的士」與現有的士競爭，實質只形同鴕鳥，無視問題的癥結所在。